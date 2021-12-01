В Украине копейку времен СССР продали за 250 тыс. грн: как определить особую мелочь

В Украине 1 копейку 1949 года с аверсом 1950 года продали на аукционе за 250 тыс. грн. За такую монету конкурировали 34 покупателя.

Это следует из данных аукциона Violity. "1 копейка 1949 года с аверсом 1950 года, на сегодняшний день, это второй известный экземпляр. Монета в хорошем состоянии", – написал продавец.

Такая монета одна из самых редких среди всех сохранившихся. Ее особенность не только в дате выпуска, но и в разнице аверса и реверса.

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Нумизматы готовы платить десятки тысяч гривен не только за те монеты, которые невозможно встретить, но и за деньги из оборота. Например, редкую монету можно получить в супермаркете вместе со сдачей.

Редкими считаются: экспериментальные монеты (например, номиналом в 15 копеек), старые копейки и те, которые произведены с дефектом. Особым спросом пользуются копейки с разными реверсами и аверсами (поворот на 180 градусов, ошибки и т.д).

На аукционах также продают и монеты времен СССР. Их цена может достигать 200 тыс. грн. Те, у кого есть старые или редкие монеты, могут получить консультацию по цене на форумах специализированных аукционов.

Как ранее писал OBOZREVATEL: