В Украине копейку времен СССР продали за 250 тыс. грн: как определить особую мелочь

Александр Литвин
Личные финансы
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Cколько стоит редкая монета

В Украине 1 копейку 1949 года с аверсом 1950 года продали на аукционе за 250 тыс. грн. За такую монету конкурировали 34 покупателя.

Это следует из данных аукциона Violity. "1 копейка 1949 года с аверсом 1950 года, на сегодняшний день, это второй известный экземпляр. Монета в хорошем состоянии", – написал продавец.

Такая монета одна из самых редких среди всех сохранившихся. Ее особенность не только в дате выпуска, но и в разнице аверса и реверса.

Монета стоит почти 10 тыс. долларов
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За такую монету можно получить целое состояние
Монету можно продать на аукционе
Какие еще монеты можно продать?

Нумизматы готовы платить десятки тысяч гривен не только за те монеты, которые невозможно встретить, но и за деньги из оборота. Например, редкую монету можно получить в супермаркете вместе со сдачей.

Всего Нацбанк произвел 8 монет

Редкими считаются: экспериментальные монеты (например, номиналом в 15 копеек), старые копейки и те, которые произведены с дефектом. Особым спросом пользуются копейки с разными реверсами и аверсами (поворот на 180 градусов, ошибки и т.д).

Монету можно продать на аукционе

На аукционах также продают и монеты времен СССР. Их цена может достигать 200 тыс. грн. Те, у кого есть старые или редкие монеты, могут получить консультацию по цене на форумах специализированных аукционов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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