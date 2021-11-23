В Украине монету, которую нашли в старой квартире, продают за 67 тыс. грн: как выглядит

В Украине монету времен СССР номиналом в 20 копеек продают за 67 тыс. грн. Продавец сообщил, что нашел ее в старой квартире в одной из коробок.

Об этом следует из данных аукциона Violity "Монета не мытая. Така,я как была извлечена из коробки, найденной в старой квартире. Монета в очень хорошей сохранности. Сохранность монеты по фото, фотографировал как можно четче, чтобы передать общую сохранность монеты", – написал продавец.

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Монета изготовлена и выпущена в 1931 году в ограниченном количестве. Все ее экземпляры находятся у коллекционеров. Для нумизмата найти такие копейки – большая редкость. Продают их также нечасто, поэтому определить точную цену можно только на аукционе.

Несколько лет назад похожую монету из такого же материала продали на аукционе почти за 27 тыс. грн. Однако, зависимо от спроса цена может увеличиваться в несколько раз.

Нумизматы готовы платить десятки тысяч гривен не только за те монеты, которые невозможно встретить, но и за деньги из оборота. Например, редкую монету можно получить в супермаркете вместе со сдачей.

Редкими считаются: экспериментальные монеты (например, номиналом в 15 копеек), старые копейки и те, которые произведены с дефектом. Особым спросом пользуются копейки с разными реверсами и аверсами (поворот на 180 градусов, ошибки и т.д).

На аукционах также продают и монеты времен СССР. Их цена может достигать 200 тыс. грн. Те, у кого есть старые или редкие монеты, могут получить консультацию по цене на форумах специализированных аукционов.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

в Украине с 21 января Национальный банк выпустил в оборот памятную монету номиналом в 20 грн. Она посвящена украинской поэтессе Лесе Украинке. Деньги можно приобрести в Нацбанке;