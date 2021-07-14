В Украине изменят правила оформления на работу, но не для всех: что придумали в Кабмине

Министерство экономики разработал изменения в целый ряд законов для того, чтобы упростить трудоустройство иностранцев. По новым правилам иностранные студенты украинских вузов смогут по упрощенной системе оформляться на работу.

Это следует из опубликованного на сайте правительства проекта закона. Всего в стране учатся 74,5 тыс. иностранных студентов. По действующим правилам для того, чтобы получить работу иностранному студенту, нужно получить специальное разрешение. Это сложно и долго, поэтому работодатели часто не оформляют иностранцев.

Как говорится в документе, новые правила с упрощенным трудоустройство для иностранных студентов "создадут равные условия оплаты труда и будут способствовать возможности легального трудоустройства, в частности иностранцам и лиц без гражданства, относительно которых принято решение об оформлении документов для решения проблем о признании".

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Среди новшеств:

должны сравнить размер зарплаты для иностранцев и украинцев;

в перечень для выдачи разрешения на работу добавят учебу в украинском высшем учебном заведении;

работодатели смогут подавать заявление на получение разрешения для работы иностранцам через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Отметим, что после принятия проекта закона его направят на рассмотрения в профильный комитет Рады. После двух чтений в парламенте и подписи президента закон будет опубликован и вступит в силу.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, кто в Украине без высшего образования может претендовать на зарплату в размере от 30 тыс. грн.