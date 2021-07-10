Кому в Украине платят 30 тысяч гривен без высшего образования: названы топ-10 вакансий

В Украине на зарплату более в 30 тыс. грн без высшего образования могут рассчитывать плиточники, официанты, фасадчики, сварщики и даже некоторые официанты. При этом представление о том, что на достойную зарплату могут рассчитывать только украинцы с высшим образованием, ложные.

Об этом OBOZREVATEL рассказала руководитель отдела по работе с партнерами Jooble Елена Кирильевнина. "Существует стереотип, что только люди, имеющие диплом и работающие офисными сотрудниками, могут получать достойную оплату труда, но мы собрали данные, которые показывают, что в Украине много вакансий, что не требуют высшего образования и дают возможность зарабатывать выше среднего", – пояснила эксперт.

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Соискатели на такие вакансии могут рассчитывать в среднем на такие зарплаты:

Плиточник – до 33000 грн;

Официант – до 30000 грн (ставка + бонусы и чаевые);

Риелтор – до 30000 грн;

Фасадчик – до 32000 грн;

Автослесарь – до 35000 грн;

Автомаляр – до 41000 грн;

Штукатур – до 30000 грн;

Водитель дальнобойщик – до 60000 грн;

Водитель в такси на собственном автомобиле – до 30000 грн;

Сварщик – до 28000 грн.

Традиционно самую высокую заработную плату предлагают в больших городах Украины — Киев, Харьков, Львов, Одесса, Днепр.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине заробитчане могут рассчитывать на зарплату в размере более 25-30 тыс. грн в Польше, при этом придется работать по 12 часов в сутки и всего с одним выходным.