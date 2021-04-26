В Украине изменили правила начислений субсидий: кто лишится помощи

В Украине изменили правила начисления субсидий. Теперь граждане, которые положили в банк крупную сумму под проценты или купили иностранную валюту могут остаться без помощи.

Об этом говорится в материале "Сегодня". Теперь субсидию будут отбирать за наличие банковского депозита на сумму свыше 56 тыс. грн (свыше 25 прожиточных минимумов).

При этом в Украине действует закон о банковской тайне, то есть информация о депозитах должна быть закрыта для третьих лиц, объясняет глава комитета экономистов Украины Андрей Новак. Поэтому он считает инициативу Кабмина не только антисоциальной, но и нелегитимной с точки зрения права.

Также туда относятся граждане, которые покупали валюту, товары или услуги на 50 тыс. грн. "Мы обнаружили, что за прошлый год 830 получателей субсидий купили валюты на 139,9 млн грн", – отмечает замминистра финансов Роман Ермоличев.

Лишить субсидии могут за поездки за границу. Деталей по этому пункту пока нет, а он настораживает едва ли не больше других, отмечает экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева. "У нас же есть государственная программа – лечение за рубежом детей. В том числе трансплантация. И что, если семья поехала, она не нуждается в субсидии?", – говорит Рева.

Также правительство отменило комиссии, которые позволяли назначать субсидии в отдельных случаях. По подсчетам экс-министра, лишь в Винницкой области в этот отопительный сезон из 36 тыс. субсидий через спецкомиссии назначили 19 тыс. То есть, если бы комиссий не было, все эти семьи получили бы отказ, но в Кабмине уверяют, что комиссии все равно ничего не решают.

В Кабмине ужесточение правил объяснили многочисленными нарушениями. Их обнаружили в ходе верификации получателей субсидий. Чтобы не было таких злоупотреблений, чиновники решили более тщательно проверять заявителей.

Напомним, с 1 мая пройдет перерасчет субсидий для всех украинцев, которые получают помощь на оплату коммуналки. Накануне перерасчета Кабмин ужесточил правила для украинцев: будут учитывать наличие двух и больше квартир и машин, доходы от депозитов, покупку валюты и поездки за границу.

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