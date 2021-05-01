В Украине изменилась ситуация на рынке труда: из-за локдауна активность обвалилась на 30%

В Украине активность соискателей работы обвалилась во время локдауна на 30% (апрель по сравнению с январем 2021-го). При этом выросло число желающих найти подработку.

Об этом рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами международного сайта по трудоустройству Jooble. "У соискателей очень остро стоит вопрос с финансами – чаще всего люди ищут работу или подработку с ежедневной или еженедельной оплатой. Количество таких запросов росло с начала года и было на 7% больше в феврале и на 12% в марте, в сравнении с январем", – отмечает эксперт.

В апреле люди искали работу с ежедневной оплатой на 23% реже, чем в январе. В целом поисковая активность соискателей по всей Украине снизилось на 30% во время локдауна в апреле, в сравнении с январем, и пока продолжает снижаться еще больше.

Отметим, как утверждает бывший и.о. министра экономики Павел Кухта, несмотря на коронакризис, динамика роста зарплат украинцев в 2021-м не будет сильно отличаться от предыдущих лет:

"Ситуация с ростом зарплат, как правило, стабильная из года в год. Сейчас экономика кардинально не поменялась, потому изменений ждать не стоит. Можно сделать вывод, что в 2021-м зарплаты будут быстрее расти в тех сферах, где рост уже присутствовал ранее, в 2018-2019 годах".

Марченко при этом добавляет: не стоит ждать и волны увольнений, которая была во время первого локдауна в минувшем году. Тогда штаты работников уже были оптимизированы и на местах остались только нужные сотрудники. Сейчас увольнять некого, потому большинство украинцев во время очередного жесткого карантина смогут сохранить рабочие места.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.