В Украине хотят ввести семейное декларирование: кого и как коснется

В Украине глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым предлагает ввести посемейное налоговое декларирование. Это позволит пользоваться льготами тех членов семьи, которые сами их не используют.

Об этом Гетманцев рассказал в интервью OBOZREVATEL. "Семейное декларирование – это тогда, когда я могу вносить в декларацию пенсионера, который проживает со мной и имеет льготы. Но такой пенсионер не имеет доход, не платит налог, поэтому льготой своей не пользуется. Если мы ведем общее хозяйство – это не справедливо. Кроме того, это направлено на сохранение института традиционной семьи", – пояснил нардеп.

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Отметим, в Украине те налогоплательщики, которые платили за образование, медицину, ипотеку, имеют право вычесть эти расходы из уплаченного подоходного налога и раз в год получить компенсацию. Однако большая часть украинцев такой возможностью не пользуются.

Кто уже должен заполнять декларации

те, кто получили доходы от независимой профессиональной деятельности;

те, кто получил доход от сдачи недвижимости в аренду;

те, кто продал недвижимость;

те, кто получил подарок;

те, кому простили долг.

Декларация доходов это не только обязательство заплатить налоги. Это позволяет легализовать свои доходы, после полученные деньги можно без проблем разместить на банковском счету и потратить. Кроме того, уже в 2022-м должны презентовать непрямые методы налогового контроля. Это значит, что налоговая сможет проверять расходы украинцев и спрашивать, заплатили ли налоги с полученной суммы. Те, кто не сможет объяснить источник происхождения средств, должен будет доплатить налог.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине физлица-предприниматели "ФОПы" из-за перерасчета прожиточного минимума и минимальной зарплаты заплатят больше налогов. При этом повышение минималки несущественное и ожидается только в октябре 2022-го, поэтому и рост налоговых отчислений будет незначительным.