В Украине готовят масштабные доплаты к пенсиям с 2022 года: кто получит и сколько

Украинским пенсионерам готовят программу адресных возрастных доплат к пенсиям. Для ее внедрения в правительстве подготовили стратегический документ, основная цель которого – поддержка, начиная с 2022 года, наиболее уязвимых категорий лиц, которые достигли определенного возраста и имеют длительный трудовой стаж.

Это следует из проекта постановления Кабинета министров, который разработали в Министерстве социальной политики. Текст документа обнародован для общественного обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Согласно пояснительной записке к проекту, он является продолжением инициативы Президента Украины Владимира Зеленского по защите от бедности пожилых людей, которые не могут обеспечивать себя за счет труда. В рамках данной инициативы, внедренной в 2020 году, адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен сейчас ежемесячно получают пенсионеры старше 80 лет. Это позволило повысить доходы 1,4 млн граждан.

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Теперь в Минсоце предлагают установить доплату для более "молодых" пенсионеров. В частности, в планах правительства – повышать благосостояние пожилых граждан следующим образом:

1. С 1 октября 2022 года:

выплачивать ежемесячную компенсацию в размере 300 грн лицам, которым исполнилось 70 лет. Обязательное условие: пенсия таких лиц с учетом всех надбавок, повышений и разного вида госпомощи не дотягивает до размера средней зарплаты за 2020 год (10 340 грн). При соблюдении данного условия доплата будет выплачиваться до достижения лицом 75 лет. Начиная с 2023 года указанную выплату предлагается ежегодно индексировать с 1 марта. В правительстве уже посчитали, что такую доплату будут получать 1,5 млн пенсионеров;

установить минимальную пенсию в размере 3000 грн лицам в возрасте 70 лет и более. Речь идет о том, что если у человека пенсия меньше, то ему будет полагаться доплата до указанного уровня. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин, и не менее 30 лет у женщин. В том случае, если страховой стаж меньше, будет применяться пропорциональный расчет, исходя из размера пенсионной выплаты 3000 грн.

установить минимальную пенсию в размере 2500 грн лицам в возрасте 80 лет и более. Обязательное условие : наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин;

установить минимальную пенсию в размере 2600 грн лицам в возрасте от 70 до 80 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

2. С 1 декабря 2022 года:

установить минимальную пенсию в размере 2500 грн лицам в возрасте от 60 до 70 лет. Обязательное условие: наличие страхового стажа не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин. В данном случае тоже будет применяться пропорциональный расчет, если страхового стажа не хватает (исходя из размера 2500 грн).

3. С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года:

установить повышение к пенсии в размере 14% от положенного размера пенсионной выплаты для женщин, которые в 2022 году уходят на заслуженный отдых при достижении 60 лет.

Авторы документа объясняют такое повышение необходимостью избежать диспропорций в размерах пенсий женщин, которые выходят на пенсию в 2022 году при достижении 60 лет и тех, которые вышли на пенсию в 2021 году, достигнув такого же возраста. Для последней категории лиц в 2021 году действует компенсация в размере 25% размера пенсии, однако начиная с 2022 года эта выплата прекращается.

Соответственно, если не устанавливать никакой компенсации для женщин, которые будут уходить на заслуженный отдых в 2022 году в 60 лет, то размер их пенсии будет гораздо меньше, чем у женщин, которые при таких же условиях уходили на пенсию в 2021-м. Но в этот раз размер такой компенсации будет немного ниже – всего 14% вместо 25%.

Согласно пояснительной записке к проекту, финансировать вышеуказанные доплаты и минимальные пенсии будут за счет средств госбюджета по программе "Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда". В 2022 году на это уйдет около 3 млн грн, в 2023-м и 2024-м – около 12,5 млн грн.

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