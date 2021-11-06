В Украине через несколько недель часть пенсий повысят на 800 грн

В Украине с 1 декабря пересчитают максимальную, минимальную пенсии. Кроме того, увеличат также и гарантированный размер выплаты для тех, кто выполнил ряд требований. Самая большая прибавка составит 800 грн.

Это следует из утвержденного бюджета ПФУ. Так, перерасчет произойдет благодаря повышению прожиточного минимума и минималки. Минимальная пенсия в Украине не может быть меньше прожиточного минимума для пенсионера.

Как пересчитают:

Минимальная пенсия – с 1854 до 1934 грн.

Максимальная пенсия – с 18540 до 19340 грн.

Надбавка за каждый год сверх нормы стажа – с 18,54 до 19,34 грн.

Гарантированная пенсия (достиг 65-летия и имеет полный стаж) – с 2400 до 2600 грн.

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Таким образом, прибавку в 800 грн получит тот, кто и сейчас получает максимальную выплату. Это те украинцы, которые вышли на заслуженный отдых по особым правилам, или же имели белую зарплату, которая в разы выше средней. Стоит отметить, что размер пенсий зависит всего от двух показателей: зарплаты и стажа.

Те украинцы, которые платят взносы с минимальной зарплаты, могут рассчитывать на минимальный размер пенсии. На данный момент это 1854 грн, а с 1 декабря – 1934 грн. То есть прибавка составит всего 80 грн.

Увеличатся также и надбавки за стаж сверх нормы (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин). За каждый дополнительный год официальной работы они будут получать 1% прожиточного минимума.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.