В Украине через неделю проведут массовый перерасчет пенсий: кому прибавят сотни гривен

В Украине в декабре 2021 года проведут целый ряд перерасчетов пенсий. Повысят гарантии для тех, кто достиг 75-летия, повысят максимальную и минимальную пенсии, а также проведут перерасчет для тех, кто выполнил требования по стажу.

Такие повышения предусмотрены бюджетом Пенсионного фонда на 2021 год. Всего пересчитают пенсии для нескольких миллионов украинцев. Так, пересмотрят:

Гарантии для пенсионеров старше 75 лет. Примерно 890 тыс. пенсионеров возрастом от 75 до 80 лет получат прибавку в размере около 400 грн. Такое повышение предусмотрено программой индексации доходов и не связано ни с повышением прожиточного минимума, ни с перерасчетом минимальной зарплаты.

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Повышение минимальной и максимальной пенсий. Минимальная пенсия в Украине не может быть меньше, чем прожиточный минимум для нетрудоспособных. Его увеличили с 1854 до 1934 грн. Как результат, все украинцы на заслуженном отдыхе буду получать как минимум 1934 грн.

Эта цифра не покрывает даже расходы на самые необходимы продукты и товары первой необходимости. Ежемесячно Минсоц считает стоимость "продуктовой корзины". Она включает самые минимальные расходы. Так вот, согласно этим цифрам, уже сейчас украинский пенсионер не может выжить на сумму, ниже 3708 грн. Это черта бедности. В Украине же более миллиона пенсионеров не получат даже 3000 грн.

Максимальная пенсия (составляет 10 минимальных) увеличится с 18 540 до 19 340 грн. Но на такую цифру могут рассчитывать только те, кто официально получал зарплату, размер которой как минимум в семь раз выше средней.

Отметим, еще в мае премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство "работает над утверждением справедливого прожиточного минимума". Однако в результате ни в 2021-м, ни в 2022-м (согласно проекту госбюджета) рассчитывать на существенный рост прожиточного минимума не приходится.

Пересчитают гарантированную выплату. По закону украинцы, которые достигли 65-летия и выполнили норму по стажу, имеют право на пенсию размером от 40% минималки. С 1 декабря эту сумму увеличат с 2400 до 2600 грн.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.