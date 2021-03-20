В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто и сколько получит

В Украине в июле и в декабре проведут перерасчет прожиточного минимума. В результате минимальная пенсия увеличится на 165 грн, а максимальная на 1650 грн.

Перерасчет предусмотрен законом О бюджете Украины на 2021 год. Так, с 1 июля минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 грн, а максимальная выплата – с 17 690 до 18 540 грн. С 1 декабря произойдет очередное повышение: до 1934 и 19 340 грн соответственно.

Как говорится в данных Минсоца, даже с учетом устаревшей методике расчета, прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем действующий. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.

Кстати, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.

В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. К тому же из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.

Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.