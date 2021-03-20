В Украине часть пенсий повысят на 1650 грн: кто и сколько получит
В Украине в июле и в декабре проведут перерасчет прожиточного минимума. В результате минимальная пенсия увеличится на 165 грн, а максимальная на 1650 грн.
Перерасчет предусмотрен законом О бюджете Украины на 2021 год. Так, с 1 июля минимальная пенсия увеличится с 1769 до 1854 грн, а максимальная выплата – с 17 690 до 18 540 грн. С 1 декабря произойдет очередное повышение: до 1934 и 19 340 грн соответственно.
Как говорится в данных Минсоца, даже с учетом устаревшей методике расчета, прожиточный минимум должен быть почти в два раза больше, чем действующий. Минимальная пенсия устанавливается в размере прожиточного минимума для неработоспособных.
Кстати, при средней зарплате можно рассчитывать на пенсию в размере около 3,5 тыс. грн. При этом те украинцы, которые показывают минимальную зарплату и платят с нее налоги, при выходе на заслуженный отдых могут рассчитывать на выплату в размере всего лишь 1769 грн.
В Украине один из самых низких уровней пенсий в Европе. К тому же из-за большого количества физлиц-предпринимателей, теневой занятости, зарплат в конвертах Пенсионный фонд недополучает миллиарды гривен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине пенсии с 2021 будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.
Так, после выхода на пенсию украинцы будут получать по две выплаты, а из своих зарплат будут платить дополнительный взнос. Такое нововведение должны разработать до конца 2020 года.
Если у человека не менее 15 лет страхового стажа, но его недостаточно для выхода на пенсию, то он имеет право на временную социальную помощь от государства.
В Украине планируют объединить солидарную и накопительную пенсионные системы и введут дополнительный взнос для работника.