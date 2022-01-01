В Украине часть пенсий повысили до 7 тысяч гривен с 1 января: кто получил прибавку

В Украине минимальная пенсия для людей с инвалидностью из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС с 1 января выросла с 6204 для 7000 грн. Не меньше такой суммы будут получать люди с третей группой инвалидности.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства. При этом прибавка для тех, кто имеет инвалидность первой и второй группы, будет выше. Так, для чернобыльцев пересмотрели следующие выплаты:

для тех, у кого первая группа инвалидности - с 10340 до 14600 грн;

для тех, у кого вторая группа инвалидности - с 8272 до 9500 грн;

для тех, у кого третья группа инвалидности - с 6204 до 7000 грн.

Стоит отметить, что такое повышение коснется небольшого количества украинцев. При этом для большинства пенсионеров прибавки будут незначительными. К примеру, минимальную выплату повысят всего на 159 грн. А гарантированный размер выплаты для тех, кто достиг 65-летия и выполнил требования по стажу, составит всего 80 грн.

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Также стоит отметить, что из-за повышения минимальной зарплаты на 3% всего до 6700 грн не стоит ожидать и значительного роста доходов Пенсионного фонда. Так, около 40% работающих официально платят взносы с минимальной зарплаты. Остальную часть они получают в конвертах, налоги с нее не платят.

Поэтому значительное повышение минималки позволило бы не только увеличить поступления в ПФУ, но и увеличить пенсии, а также заработные платы части бюджетников и самых незащищенных работающих украинцев.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как будет выглядеть пенсионная реформа от Кабмина и почему ситуация с выплатой пенсий в Украине будет обостряться ежегодно.

Также сообщалось, что минимальную пенсию некоторым украинцам повысили до 6000 грн. Теперь их минимальная пенсионная выплата не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране.