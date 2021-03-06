В Украине будут по-новому проверять клиентов банков: законопроект

В Украине согласно законопроекту №4364, который приняли в первом чтении, будут по-новому проверять клиентов банков. Закон должен будет минимизировать кибермошенничество и усилить ответственность за незаконные действия с платежными инструментами.

Как отмечает UBR.ua советник главы правления Кредитвест банка Василий Невмержицкий, большинство клиентов крупнейших украинских розничных банков, скорее всего, никакой разницы после вступления закона в силу не почувствуют, поскольку суть этих изменений – защитить деньги клиента от мошенников.

Что изменится:

В Украине появятся девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными, а две – нефинансовыми (также будет определен круг их поставщиков).

Небанковские финучреждения смогут осуществлять платежные операции без обязательного участия в платежных системах.

Закон установит требования к авторизации поставщиков платежных услуг и внедрит, в частности, возможности создания и деятельности малых платежных учреждений с упрощенными к ним требованиями.

Представители платежных услуг будут приобретать статус финучреждений одновременно с правом на оказание платежных услуг.

При этом выпускать электронные деньги и эмитировать карты смогут не только банки, но и другие представители платежных услуг, получившие лицензию.

Закон определит полномочия НБУ для создания регуляторной платформы для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в 2021-м изменят правила покупки доллара для юридических лиц. Это произойдет в рамках запланированной либерализации рынка.