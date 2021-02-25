В Украине "борщевой набор" ежемесячно будет дорожать на 10-15%, – экономист

В Украине овощи "борщевого набора" будут дорожать на 10-15% ежемесячно. Одной из причин роста цен на продукты будет повышение доходов населения.

Об этом сообщил исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в комментарии УНН. "У нас сезонные колебания по "борщевому набору" – 150% и мы стоим сейчас в самом начале этого пути, и чем дальше, тем овощи будут дороже", – сказал он.

Он отметил, что такого роста цен, который был в январе и половине февраля, уже не будет, но поднятие цен продолжится. "Наверное, надо ожидать рост цен ежемесячно, как минимум, еще на 2-3%, а по борщевой группе – 10-15% будет однозначно до мая и до тех пор, пока начнет поступать на рынок продукция из открытого грунта", – добавил экономист.

Он уточнил, что стимулировать рост цен на продукты будет повышение доходов населения. "Это будет стимулироваться тем, что у нас с вами растут доходы: минимальная заработная плата поднялась, поднялись зарплаты медиков, учителей – все бюджетники получили доплаты, в марте у нас с вами перерасчет пенсий для пенсионеров", – сказал Пендзин. По его словам, дорожать продукты будут также по причине ажиотажного спроса перед пасхальными и майскими праздниками.

Напомним, в Украине за 2020 год подорожали почти все продукты питания. Цена на яйца выросла примерно на 70%, масло – на 50%, сахар – на 50-60%.

Мука подорожала примерно на 20%. Макароны, крупы, молочка, мясо добавили ориентировочно по 10% к предыдущей цене.

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