В Украине активизировались интернет-мошенники: топ-4 схемы

Всего за два года COVID-пандемии мошенники украли у украинцев 736,6 млн грн. В топ-4 самых популярных схем, с помощью которых аферисты обманывают граждан, вошли: обман с предоплатой, фишинг, оплата поддельным чеком и получение заказа с доставкой по липовым документам.

Так, аферисты выставляют объявление несуществующего товара, зачастую по очень заманчивой цене или со скидкой. Потенциальный покупатель откликается на товар, и мошенник склоняет жертву к предоплате. Однако получив средства лжепродавец пропадает, говорится в пресс-релизе OLX.

Это атака на пользователя, который покупает или же продает товары, заказывает услугу или доставку онлайн. Задача обманщика – притвориться продавцом или покупателем, войти в доверие и получить платежные данные, а значит – доступ к счету.

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Важно знать, что общение зачастую проходит вне платформы. Ключевая задача – отправить жертве в "левом" мессенджере ссылку на фишинговый (поддельный) сайт, который может быть визуально похож на настоящую страницу компании или полностью быть "сайтом-клоном" известной платформы.

Украинцы указывают на поддельном сайте номер банковской карты, срок ее действия, CVV, а иногда даже и баланс. Таким образом, жертва передает по сути весь свой счет под полный контроль мошеннику и теряет все свои средства.

Покупатель-мошенник отправляет за товаром курьера или таксиста, обещая при этом перевести деньги на карту или через терминал. Перевод будто бы поступает с задержкой, и чтобы водитель не ждал, покупатель просит продавца отдать товар сразу, подтверждая перевод поддельным скрином, "квитанцией" из терминала пополнения или уведомления от имени банка. В итоге продавец-жертва остается без товара и денег.

Аферист под видом продавца размещает товар и предлагает оформить покупку через услугу доставки. После этого он отправляет пустую посылку в отделение покупателя и просит в соцсетях любого незнакомца срочно забрать отправление за небольшую плату. Так, покупатель не получает обещанный товар, а деньги с его счета списываются.

По информации Ассоциации ЕМА, показатели "дохода" аферистов в 2021 году по сравнению с предыдущим годом выросли почти в 2 раза. За 12 месяцев с использованием методов социальной инженерии граждане потеряли порядка 484,6 млн грн.

Схожую тенденцию активности мошенников подтверждают и данные OLX. Согласно опросу, летом 2021-го количество украинцев, которые столкнулись с мошенничеством во время онлайн-шопинга, увеличилось с 22% до 45%. Средний "чек потерь" с использованием методов социальной инженерии – 4 750 грн.

В OLX составили ряд правил и подсказок, как не попасться "на удочку" мошенников:

всегда осматривайте товары при получении. Если что-то не устраивает – откажитесь от посылки;

персональные данные и документы нельзя разглашать посторонним лицам и размещать в публичном поле. Мошенники легко могут подделать личность;

обсуждайте детали вашей сделки только в чате официального сайта или приложении, где планируете покупать или продавать вещи;

не переходите в другие мессенджеры и по сторонним ссылкам, которые вам отправляют потенциальные покупатели или продавцы;

всегда проверяйте адрес сайта;

не доверяйте полученным скриншотам, их можно подделать;

не сообщайте CVV-код на обратной стороне карты, баланс и срок действия, коды-подтверждения от банка в уведомлениях.

Если вы являетесь продавцом товара, 16-значный номер вашей карты – единственное, что можно указывать в ходе оформления сделки. Если вы покупатель, то обращайте внимание на адрес сайта и платежную форму, в которую вводите свои данные для оплаты.

Кроме вышеуказанных, у мошенников есть и другие уловки, с помощью которых они обманывают и обворовывают украинцев. К примеру, сейчас действуют очень много интернет-попрошаек. Об их схемах и других приемах аферистов – читайте в материале OBOZREVATEL. Также ранее выяснилии:

какие уловки используют телефонные мошенники;

как аферисты обворовывают украинцев на сайтах для знакомств.

Как сообщал OBOZREVATEL, жительница Шепетовки (Хмельницкая область), которая занимается продажей обуви на одной из интернет-площадок, потеряла более 100 тыс. грн. Мошенники отправили ей ссылку на поддельный сайт якобы для оформления сделки, после чего с карты украинки пропала такая сумма.

Ей позвонил незнакомец и сказал, что хочет купить товар, он предложил перейти по ссылке для оформления сделки по продаже товара. Украинка выполнила требование.