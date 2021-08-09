В Украине 67% семей считают себя бедными: данные Госстата

В Украине 67,1% семей относят себя к категории бедных. При этом только 1% считают себя представителями среднего класса.

Об этом свидетельствуют данные Госстата. В свою очередь к категории небедных, однако еще не представителей среднего класса, относят 31,9%.

Отмечается, что лишь 1,6% семей из всего числа считают, что за последний год их материальное положение улучшилось. 4,4% сообщили, что их состояние скорее улучшилось, 43,6% – осталось без изменений, 29,2% – скорее всего ухудшилось. И 21,2% считают, что ситуация ухудшилась.

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Кроме того, 7,1% украинцев считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев может улучшиться. 47,4% считают, что положение останется без изменений, 44,3% думают, что ухудшится и 1,2% не смогли ответить на вопрос.

Ранее сообщалось, что по результатам 2020 года ВВП Украины составил $154,8 млрд, по сравнению с 2019-м зафиксировано снижение на 0,1%. По показателю ВВП на душу населения Украина остается самой бедной страной Европы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в России реальные доходы населения за 2020 год упали на 3,5%. А до оккупации Крыма, в 2013-м, россияне были на 10% богаче. Кроме того, за последние семь лет число бедных выросло с 18,4 до 19,6 млн человек.