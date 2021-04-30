В Украине 40% мяса – фальсификат: названы простые способы узнать некачественную продукцию

В Украине около 40% мяса на прилавках – фальсификат и некачественная продукция. При этом любой потребитель может самостоятельно определить, насколько качественная продукция.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Эксперты назвали несколько простых советов, как определить качество мяса.

Как определить, было ли мясо замороженным. Для этого, как рассказывает декан факультета пищевых технологий и управление качеством продукции АПК Национального университета биоресурсов и природопользования Лариса Баль-Прилипко, достаточно в рукавичке, салфеткой или через упаковку надавить на мясо пальцем. "Так, чтобы на нем осталась небольшая ямка. Если мясо сразу же вернется в прежнее положение и ямка выровняется, мясо свежее и не замораживалось. А если ямка останется, такая продукция должна вызывать вопросы", – говорит эксперт.

Несвежее мясо можно определить на запах. Даже если продукция вымачивалась в различных растворах, полностью перебить запах не удастся. Перед покупкой, говорят эксперты, мясо обязательно нужно понюхать. Если есть любые сторонние и неприятные запахи, его лучше не есть.

Как должно выглядеть мясо. Продукция на прилавке должно быть в меру сухим. Не заветренное, но и без жидкости в лотке. Если с мяса течет – значит его замораживали. "Касательно цвета, это от розового до темного красного с темным оттенком, зависимо от того, что это за мясо", – поясняет профессор.

"Не должно быть сверху белой пленки. Такие пленки – бактерии дрожжей", – советует декан.

Не стоит покупать мясо по акциям. Акционные предложения – это чаще всего продукция, срок хранения которой на исходе. Поэтому покупая мясо с большой скидкой, вы рискуете получить некачественную продукцию. Кроме того, хранить такое мясо дома не стоит: он может испортится уже на следующий день даже в холодильнике.

Как ранее писал OBOZREVATEL, иногда фальшивое масло можно узнать по консистенции (оно мягче настоящего), цвету (оно не должно быть оранжевым) и цене (пачка не может стоить меньше 40 грн).