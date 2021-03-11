В США призвали не допустить "победу Путина" и остановить "Северный поток-2": в Госдепе готовят санкции

США выступают против строительства и запуска "Северного потока-2" и продолжат принимать санкции против компании, которые участвуют в проекте.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает DW. Политик во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США сказал: "мы – против и мы продолжим выступать против".

Госдепартамент проверяет возможность введения санкций в отношении компаний, участвующих в его строительстве, в частности оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG, которая еще не попала под ограничительные меры.

Республиканец Майкл Маккол призвал Блинкена не дать достроить газопровод, расширив санкции, поскольку иное развитие событий "станет победой Путина". "Мы чрезвычайно обеспокоены тем, что сильные заявления власти о противодействии газопровода не подкреплены такими же сильными мерами", – подчеркнул он.

Проект "Северный поток-2" оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Однако позже сроки перенесли на конец года.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба со своим польским коллегой Збигневом Рау публично обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить строительство "Северного потока-2" с помощью любых инструментов.