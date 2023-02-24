В США готовят конфискацию шикарных домов российского олигарха Вексельберга – Bloomberg

США предпринимают попытки конфисковать роскошную недвижимость российского олигарха Виктора Вексельберга. Речь идет о шести объектах в Нью-Йорке и Флориде, общая стоимость этой недвижимости оценивается в $75 млн.

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Американские власти утверждают, что недвижимость обслуживалась на доходы, полученные благодаря нарушению санкций. Также упоминается отмывание денег, сообщает агентство Bloomberg.

Так, прокуратура Манхэттена уже обратилась в суд с иском о конфискации имущества Вексельберга. В нем отмечается, что в схемах олигарха принимал участие его соратник Владимир Воронченко.

Последний "перекачивал миллионы долларов" в США в обход санкций, ему уже предъявлены обвинения, отметил прокурор Дэмиан Уильямс. Он утверждает, что после того, как Вексельберг попал под санкции США в апреле 2018 года, Воронченко и член его семьи направили 25 банковских переводов на счет американского юриста для содержания и обслуживания имущества российского олигарха.

Какие дома могут отобрать у Вексельберга

Один из особняков Вексельберга, по данным журналистов оценивается в $12,9 млн. В доме девять спален и 11 ванных комнат, а также винный погреб и тренажерный зал. На территории – теннисный корт и "элегантный сад скульптур".

Другой дом стоит, предположительно, еще дороже – $14,6 млн. Известно, что площадь этого особняка на Манхэттене составляет около 325 кв. м. В доме четыре спальни и столько же ванных комнат.

Еще один известный объект, который собираются конфисковать, находится в Фишер-Айленде, одном из самых элитных жилых районов Майами-Бич. В пентхаусе семь спален и семь ванных комнат, отмечает агентство.

Виктор Вексельберг – один из самых богатых россиян, владелец компании "Ренова". Он зарабатывает за счет природных ископаемых в РФ, также считается приближенным Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США предъявили обвинения еще двум бизнесменам, которые помогали управлять яхтой Вексельберга. Яхту из-за санкций должны были арестовать, однако обвиняемые сделали все, чтобы скрыть актив.

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