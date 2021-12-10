В Швейцарии продлили заморозку счетов Януковича и его окружения

Заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича, сбежавшего из страны после Революции Достоинства, в Швейцарии продлена на год. Это же касается и его окружения.

Такое решение приняло швейцарское правительство на заседании 10 декабря, сообщается на сайте федерального совета. Оно будет действовать до февраля 2023 года.

Активы Януковича и его окружения на общую сумму примерно 70 миллионов швейцарских франков (69 млн долларов) были заморожены в феврале 2014 года. Именно тогда в Украине началось расследование против указанных лиц.

Украина также обращалась к Швейцарии за взаимной правовой помощью. Тогда страна передала многочисленные доказательства.

Видео дня

Напомним, что в марте посольство Швейцарии в Украине предупреждало, что заморозка активов Януковича и его окружения будет действовать еще три года. Максимальный срок таких мер составляет 10 лет.

Ранее сообщал OBOZREVATEL, Янукович и его окружение, которое насчитывает 56 человек, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.