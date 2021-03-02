Заморозка активов Януковича и ко продлится еще три года: Швейцария напомнила о дедлайне

Заморозка активов сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктор Янукович и его окружения в Швейцарии будет действовать еще три года.

Об этом сообщается на Twitter-странице посольства Швейцарии в Украине. Дипломатическое ведомство уточнило, что меры были приняты семь лет назад, а их максимальный срок действия – 10 лет.

"Семь лет назад Федеральный Совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов Виктора Януковича и его окружения в Швейцарии. Реализуя эту меру, правительство стремилось избежать риска присвоения украинских госсредств", – подчеркнули в посольстве.

В ведомстве добавили, что с того времени их органы власти тесно сотрудничают с Украиной, чтобы завершить процесс возвращения этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении.

"Согласно швейцарскому законодательству, максимальная длительность такой заморозки ограничена 10 годами", – сказано в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Янукович и его окружение, которое насчитывает 56 человек, вывели из Украины $40 млрд государственных активов.

В 2017 году украинский суд последней инстанции разрешил конфисковать 1,5 млрд долларов.