В сети сравнили цены в СССР и сейчас: что можно было купить за среднюю зарплату

В 1975 году средняя зарплата в СССР составляла 134 рубля, в 2021-м средняя зарплата в Украине – 13 тыс. гривен. За эти деньги 46 лет назад можно было купить 838 буханок хлеба, а в 2021 году – 881.

Об этом в Telegram-канале "Последний Капиталист" написал экономист Павел Бондаренко. В 1975 году сахара (94 коп/кг) можно было купить 143 кг, а в 2021-м (22 грн/кг) – 591 кг.

"Докторской" колбасы (2,20 руб/кг) в 1975 году на среднюю зарплату можно было приобрести 61 кг, в 2021-м (170 грн/кг) – 77 кг. Рис в 1975-м (88 коп/кг) – 152 кг на зарплату, в 2021-м (18 грн/кг) – 722 кг. Гречка в 1975 году (56 копеек) – 239 кг, в 2021-м (34 грн/кг) – 382 кг.

1975 год – свинина в магазине стоила 2 рубля 10 копеек/кг (64 кг на зарплату). На рынке килограмм домашней свинины стоил 5 рублей – 27 кг. В 2021-м килограмм свиной мякоти в магазине обходится в 110 грн/кг или 118 кг на зарплату. На рынке килограмм домашней свиньи – 130 грн или 100 кг на зарплату.

Яиц в 1975 году (1.10 руб/десяток) покупалось 1 тыс. 218 штук, а в 2021-м (32 грн/дес.) – 4 тыс. 62 шт. Бутылка водки "Московской" в 1975 году стоила 2 рубля 87 коп., и на среднюю зарплату можно было купить 47 бутылок. В 2021-м (самая дешевая 90 грн/бутылка) – 144.

В 1975-м бутылка пива "Жигулевского" стоила 37 копеек, то есть, 362 бутылки на зарплату, теперь при цене 26 грн на зарплату украинец может купить 500 таких бутылок. Стограммовая пачка чая стоила 95 копеек – 149 пачек на зарплату. В 2021 году 100 грамм отборного цейлонского чая – 47 грн или 277 упаковок.

В 1975-м холодильник "Днепр-2" стоил 250 рублей – на зарплату можно было купить половинку. В 2021 году духкамерный "Indesit" стоит 11 тысяч грн (1,2 холодильника на зарплату).

В 1975 году стоимость цветного телевизора "Рубин-707Д" составила 685 рублей и на зарплату их можно было купить 0,2, то есть 1/5 "телевизора". "Samsung" у 2021-м стоит 8 тыс грн и на зарплату их можно купить 1,6.

Напомним, продукты в Украине ежегодно дорожают в среднем на 5-10%. Так, согласно данным Государственной службы статистики, продуктовая корзина за четыре года подорожала с 3958 до 5614 грн (примерно на 30%).

В 2017-м на минимальную зарплату (3200 грн) можно было купить 35,7 кг говядины, а сейчас (при минималке в 6000 грн) уже 40,1 кг. В то же время ситуация с картошкой кардинально противоположная: 4 года назад на минималку можно было купить 573,4 кг, а сейчас – 538,5 кг.

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