В Украине распространяются фейки о программе єПідтримка: как их распознать

В сети становится все больше фейков о программе єПідтримка. Именно по ней можно получить 6 500 грн в связи с утратой части заработной платы или дохода в результате проведения боевых действий во время военного положения в Украине. Мошенники присылают украинцам SMS или сообщения в соцсетях о якобы зачислении средств єПідтримки и просят перейти по ссылке, чтобы получить деньги

Об этом сообщили в Минцифры. "Если вы получили уведомление о зачислении средств єПідтримки с просьбой перейти по ссылке, чтобы ее получить – знайте, что это мошенники! Ни при каких обстоятельствах не переходите по ссылке!", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули: уведомление о зачислении средств єПідтримки может прислать только банк. При этом оно содержит только текстовую информацию – любые ссылки исключены.

Видео дня

"Средства засчитываются автоматически, а проверить их вы можете в вашем интернет-банкинге. Доверяйте только проверенным и официальным источникам и давайте отпор мошенникам", – подчеркнули в Минцифры.

Ранее OBOZREVATEL составил инструкцию по получению 6500 грн от государства:

1. Обновите приложение Дія, если доступно обновление.

2. Зайдите в меню "Услуги" и выберите пункт "єПідтримка".

3. Выберите карту "єПідтримка".

4. Нажмите на кнопку "Получить помощь".

5. Ожидайте зачисления средств. Деньги придут на карту в течение 10 дней.

Регионы, в которых осуществляются выплаты: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Житомирская, Одесская, Волынская, Киевская области и Киев.

Обратиться за помощью могут такие категории украинцев:

те, кто работает на условиях трудового договора, гиг-контракта или на других законных основаниях;

физлица-предпринимали (ФЛП), которые платят ЕСВ и не имеют долгов за 4-й квартал 2021 года.

Как получить карту єПідтримка

Выплату 6500 грн осуществляют все банки, подключенные к программе єПідтримка ранее. В одном из них и нужно открыть карту, если вы этого еще не сделали.

Список банков: Monobank, Альфа-банк, ПриватБанк, А-Банк, Ощадбанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, IdeaBank, izibank, ПУМБ.

Для создания карты нужно зайти в приложение выбранного банка. В меню "Открыть карту" будет пункт "єПідтримка".

Деньги будут храниться в банке, который вы выберете. Не имеет значения, был ли у вас счет в этом учреждении ранее.

Виртуальную карту необходимо добавить в платежную систему вашего смартфона – к примеру, Apple Wallet на iPhone или Google Pay на Android. Это возможно при наличии NFC-модуля в устройстве. Расплачиваться можно так же, как любой другой карточкой, прикладывая смартфон к терминалу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы смогут управлять "Байрактарами" и громить врага прямо со своих смартфонов через приложение "Дія". Правда, пока что только в онлайн-игре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!