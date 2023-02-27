В России нашли "замену IKEA" из Беларуси: "аналог" будет продавать такую же мебель, но дороже 

В России вместо закрытой IKEA мебель шведской компании будет продавать белорусское предприятие Swed House. Первые 10 магазинов откроют уже в 2023-м. Белорусы продают мебель производства IKEA, а также собственной торговой марки, которая полностью повторяет дизайн шведской компании. Мебель продают по ценам, которые могут быть до 2,5 раз выше, чем у оригинального продавца.

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Российское агентство ТАСС со ссылкой на главу союза торговых центров Булата Шакирова сообщило, что белорусская компания планирует открыть в ближайшие годы 50 своих магазинов. Swed House в своих онлайн-магазинах продает товары "от IKEA", однако при этом их стоимость в несколько раз выше.

Кроме того, IKEA официально отказалась от сотрудничества с РФ, поэтому доставлять товары можно только с помощью теневого импорта. Либо предлагая вместо оригинальных товаров белорусскую имитацию.

Цены на товары у белорусской компании выше. К примеру, столик Lack в белорусском магазине стоит 149 белорусских рублей (49,2 фунта). А в оригинальном магазине IKEA такой же столик продают в 2,5 раза дешевше: всего за 19 фунтов.

Отметим, IKEA имела широкое представительство в РФ, работал целый ряд заводов по производству оригинальной мебели. Однако после начала полномасштабной войны компания покинула страну-агрессор.

Как ранее писал OBOZREVATEL, IKEA отчиталась о росте продаж на 6% за год. Причем в 2022 году компания приняла решение уйти из страны-террориста России из-за полномасштабного вторжения в Украину.

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