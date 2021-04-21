В Раде рассмотрят законопроект, который сможет спасти спорт от огромных убытков

Уже в среду, 28 апреля, комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит законопроект №4577. Он предлагает уменьшить налоговую ставку на реализацию билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня с 20% до 7%.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал один из авторов законопроекта, первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк. "Я приглашен на рассмотрение на среду. Очень надеюсь, что члены комитета поддержат этот важный для нашей сферы законопроект. Я буду его отстаивать. Если он пройдет комитет, думаю, без вопросов будет принят и в сессионном зале", – сказал он.

Отметим, что этот законопроект важен для сферы спорта. Ведь немалую часть финансирования многих спортивных организаций составляет именно прибыль от продажи билетов.

"Уменьшение НДС даст возможность снизить цены на билеты, чтобы сподвигнуть людей чаще посещать спортивные мероприятия, поддерживать спортсменов. Это приведет к популяризации спортивного движения в Украине в целом", – подытожил Беленюк.

Напомним, что законопроект №4577 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной поддержки сферы спорта" зарегистрировали в парламенте еще в начале января. В нем предлагается уменьшить налоговую ставку на реализацию билетов на спортивные мероприятия всеукраинского и международного уровня.

Если стандартная ставка для таких операций, как и для всех, которые подлежат налогообложению, равнялась 20%, то в законопроекте НДС предлагают снизить до 7%. Когда налог снизится, организаторы спортивных мероприятий смогут позволить себе уменьшить цены на билеты, чтобы привлечь зрителей, но не будут терять прибыль.

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