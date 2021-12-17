В Раде приняли решение о налогообложении "тысячи Зеленского за вакцинацию"

В Верховной Раде поддержали законопроект, освобождающий украинцев от уплаты налогов за получение денег в рамках программы "єПідтримка". Именно по ней выплачивается "тысяча Зеленского за вакцинацию".

Соответствующий законопроект №4577 был принят 17 декабря. За его поддержку народные депутаты отдали 287 голосов (чтобы ознакомиться с результатами поименного голосования, доскролльте новость до конца).

Согласно документу, получившие выплату украинцы освобождаются от уплаты нескольких налогов. В частности:

налога на доходы физических лиц;

военного сбора.

Ранее в сети распространилась информация о том, что получение 1000 грн за вакцинацию является социальной помощью и обязывает украинцев подавать годовую декларацию о доходах. Утверждалось, что не сдавать декларацию имеют право только граждане, имеющие один источник постоянного дохода – к примеру, зарплату.

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Однако это оказалось фейком. "Ковидная тысяча" не будет возлагать каких-либо обязанностей на налогоплательщиков, связанных с декларированием и уплатой налогов, – сообщает "Минфин".

Там подчеркивают: поскольку фактически "тысяча Зеленского за вакцинацию" не является доходом физического лица с законодательной точки зрения, декларированию она не подлежит.

Украинцы начали получать "тысячу от Зеленского за вакцинацию". Однако не все – только те, кто записался на тестирование программы "єПідтримка".

Более того, они уже начали и тратить эти деньги. Главным образом на:

книги;

билеты в кино;

билеты на концерты;

билеты на поезда.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, только за прошедшие сутки, 16 декабря, украинцам выплатили 500 млн грн. Об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде. Соответственно, по 1000 грн за вакцинацию за день получили 500 тыс. тестировщиков.

"Первые 500 млн грн средств тестировщики программы уже получили. А с 19 декабря каждый [вакцинированный] украинец сможет получить 1000 грн", – сказал Шмигаль.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу Зеленского за вакцинацию" смогут получить даже незарегистрированные в Дії украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года. А вот каким образом, пока неизвестно.