В Раде предлагают выделить 'карантинные' 3 млрд грн для бизнеса

В Верховной Раде Украины 8 ноября был зарегистрирован законопроект о помощи бизнесу и наемным работникам в "красной" карантинной зоне. Речь идет о 3 миллиардах гривен.

Инициаторами законопроекта №6297 выступила группа нардепов от "Слуги народа". Он предусматривает поправки в государственный бюджет на 2021 год.

В частности, на 3 миллиарда гривен предлагается увеличить доходную часть и за их счет поддержать бизнес и наемных работников в "красных" зонах карантина. Средства хотят направить по новой бюджетной программе Минэкономики.

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Также нардепы предлагают увеличить ожидания от НДС в 2020 году на 1,9 миллиарда гривен и на 975 миллионов от налога на прибыль предприятий.

Напомним, что по состоянию на 7 ноября "красной" карантинной зоне соответствовали 16 регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 ноября Черкасская область перейдет в "красную" зону.

В таких регионах запрещены:

работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов;

проведение массовых мероприятий;

работа учебных заведений.

Однако все это не распространяется на коллективы, где вакцинировано 100% персонала.