В Раде предлагают выделить "карантинные" 3 млрд грн для бизнеса

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Личные финансы
1 минута
3,6 т.
В Раде предлагают выделить 'карантинные' 3 млрд грн для бизнеса

В Верховной Раде Украины 8 ноября был зарегистрирован законопроект о помощи бизнесу и наемным работникам в "красной" карантинной зоне. Речь идет о 3 миллиардах гривен.

Инициаторами законопроекта №6297 выступила группа нардепов от "Слуги народа". Он предусматривает поправки в государственный бюджет на 2021 год.

Инициаторы законопроекта.

В частности, на 3 миллиарда гривен предлагается увеличить доходную часть и за их счет поддержать бизнес и наемных работников в "красных" зонах карантина. Средства хотят направить по новой бюджетной программе Минэкономики.

Видео дня

Также нардепы предлагают увеличить ожидания от НДС в 2020 году на 1,9 миллиарда гривен и на 975 миллионов от налога на прибыль предприятий.

Стадия прохождения законопроекта.

Напомним, что по состоянию на 7 ноября "красной" карантинной зоне соответствовали 16 регионов.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 12 ноября Черкасская область перейдет в "красную" зону.

В таких регионах запрещены:

  • работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов;

  • проведение массовых мероприятий;

  • работа учебных заведений.

Однако все это не распространяется на коллективы, где вакцинировано 100% персонала.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусКарантин в УкраинеВерховная Рада УкраиныПартия Слуга народа