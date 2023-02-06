В Польше снова начали выплачивать деньги украинцам: кто получит помощь
В Польше с 1 февраля возобновили денежные выплаты беженцам из Украины в рамках программы "Семья 500+". На финпомощь могут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми. Украинцы могут получать по 500 злотых (4400 грн).
Средства будут выплачивать семьям, которые легально прибыли из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте ZUS.
Как получить помощь украинцам?
Для получения средств следует подать соответствующую заявку. Ее можно подать таким образом:
- через платформу электронных услуг Учреждения социального страхования (PUE ZUS);
- на портале [email protected] ;
- через электронный банкинг в: Alior Bank, Bank PK, Bank Pocztow, Credit Agricole, VeloBan, mBan, Millennium, PEKA, Santander, SGB-Bank.
Чтобы подать заявление через PUE ZUS, для этого необходимо:
- пользоваться польским номером телефона и по электронной почте;
- иметь номер PESEL;
- войти на собственную страницу PUE ZUS или зарегистрироваться;
- заполнить заявку в помощь "500+".
Кто можно подать заявку?
Подать заявку вы можете, если:
- являетесь гражданином Украины или одним из супругов граждан Украины;
- пребывание в Польше законно;
- имеете на попечении ребенка (Вы являетесь его отцом (матерью) или временным опекуном), который имеет гражданство Украины и прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 в связи с боевыми действиями;
- имеете на попечении ребенка (Вы являетесь его отцом или временным опекуном), рожденного в Польше от матери, которая является гражданкой Украины и пребывание которой в Польше является законным.
OBOZREVATEL рассказывал ранее о том, что Датский совет по делам беженцев принимает заявки от украинцев, желающих получить грант на открытие собственного бизнеса. Им выделят грант в размере 1050$ для каждого. Деньги могут получить переселенцы, проживающие на подконтрольной территории Украины.
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