В Польше снова начали выплачивать деньги украинцам: кто получит помощь

В Польше с 1 февраля возобновили денежные выплаты беженцам из Украины в рамках программы "Семья 500+". На финпомощь могут претендовать семьи с несовершеннолетними детьми. Украинцы могут получать по 500 злотых (4400 грн).

Видео дня

Средства будут выплачивать семьям, которые легально прибыли из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте ZUS.

Как получить помощь украинцам?

Для получения средств следует подать соответствующую заявку. Ее можно подать таким образом:

через платформу электронных услуг Учреждения социального страхования (PUE ZUS);

на портале [email protected] ;

; через электронный банкинг в: Alior Bank, Bank PK, Bank Pocztow, Credit Agricole, VeloBan, mBan, Millennium, PEKA, Santander, SGB-Bank.

Чтобы подать заявление через PUE ZUS, для этого необходимо:

пользоваться польским номером телефона и по электронной почте;

иметь номер PESEL;

войти на собственную страницу PUE ZUS или зарегистрироваться;

заполнить заявку в помощь "500+".

Кто можно подать заявку?

Подать заявку вы можете, если:

являетесь гражданином Украины или одним из супругов граждан Украины;

пребывание в Польше законно;

имеете на попечении ребенка (Вы являетесь его отцом (матерью) или временным опекуном), который имеет гражданство Украины и прибыл из Украины в Польшу после 23 февраля 2022 в связи с боевыми действиями;

имеете на попечении ребенка (Вы являетесь его отцом или временным опекуном), рожденного в Польше от матери, которая является гражданкой Украины и пребывание которой в Польше является законным.

OBOZREVATEL рассказывал ранее о том, что Датский совет по делам беженцев принимает заявки от украинцев, желающих получить грант на открытие собственного бизнеса. Им выделят грант в размере 1050$ для каждого. Деньги могут получить переселенцы, проживающие на подконтрольной территории Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!