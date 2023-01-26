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В Одессе за 110 млн грн продают 8-комнатную квартиру с видом на море и каминным залом: что внутри

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
3,1 т.
В Одессе за 110 млн грн продают 8-комнатную квартиру с видом на море и каминым залом

В Одессе за 3 млн долларов (около 110 млн грн) продают 8-комнатную квартиру-пентхаус. В ней есть 7 просторных террас, а также, среди прочего, каминный зал, 2 бани с комнатой для отдыха и зона для обслуживающего персонала.

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Объявление о продаже размещено на DOM.RIA. Согласно ему:

  • общая площадь жилья – 1400 кв. м;
  • жилая – 500 кв. м;
  • кухни – 200 кв. м.
В Одессе за более чем 110 млн грн продают 8-комнатную квартиру-пентхаус

Помещения расположены на трех уровнях. Все они, утверждается, выходят на море и Одесское побережье.

Помещения расположены на трех уровнях и выходят на море и Одесское побережье

"Уникальный пентхаус в Аркадии на трех уровнях. Идеально как аналог частного дома. Ремонт в квартире выполнен из лучших материалов, итальянской мебели и топовых брендов техники в классическом стиле", – говорится в объявлении.

В квартире есть мастер-спальни значительных размеров со своими санузлами и туалетами

В нем также отмечается, что помимо каминного зала и 2 бань с комнатой для отдыха в квартире есть мастер-спальни. Они, утверждается, "значительных размеров и со своими санузлами и туалетами".

Общая площадь жилья – 1 400 кв. м

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за около 50 млн грн продают 4-комнатную квартиру. Общая площадь жилья, в котором, согласно объявлению, "везде только натуральный мрамор в больших кусках", составляет 165 кв. м. Расположено же оно на Печерске.

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