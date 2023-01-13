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В Киеве почти за 500 млн грн продают 4-комнатную квартиру: что внутри

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
6,9 т.
В Киеве за почти 500 млн грн продают 4-комнатную квартиру

В Киеве за 13 млн долларов (около 500 млн грн) продают 4-комнатную квартиру. Общая площадь жилья, в котором, согласно объявлению, "везде только натуральный мрамор в больших кусках", составляет 165 кв. м. Расположено же оно на Печерске.

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Объявление о продаже размещено на DOM.RIA. Согласно ему:

  • жилая площадь квартиры – 120 "квадратов";
  • кухни – 20 кв. м;
  • этаж – 17/21;
  • стены из монолита;
  • 2 парковочных места в подземном паркинге входят в стоимость.
В Киеве за 13 млн долларов продают 4-комнатную квартиру

Особый упор в объявлении делается на стоимости коммуналки. Как утверждает его автор:

  • зимой за коммуслуги владельцу квартиры за полмиллиарда нужно будет платить 2 тыс. грн;
  • летом – 1,1 тыс. грн.
Общая площадь жилья составляет 165 кв. м

В "состав" жилья входит большая кухня-гостиная. А также:

  • 3 отдельные спальные комнаты;
  • 2 санзула;
  • 2 гардероба;
  • постирочная;
  • открытый балкон.
Зимой за коммуслуги владельцу квартиры за полмиллиарда нужно будет платить 2 тыс. грн

"Везде только натуральный мрамор в больших кусках. Панели деревянные из итальянского морёного дуба – везли с Италии шпон. Все стены и потолки – декор штукатурка, дающая своего рода богатства фактуре стены. Самая топовая система водоочистки воды бытовой и также питьевая система, бойлер на 300 литров", – говорится в объявлении.

Жилая площадь квартиры – 120 ''квадратов''

Расположена же квартира, отмечается, в жилом комплексе закрытого типа с собственной инфраструктурой. В частности, в нем расположены:

  • большой бассейн на крыше дома;
  • тренажерный зал;
  • сквер внутри дома;
  • спортивная площадка;
  • зона BBQ на крыше дома;
  • кинозал;
  • коворкинг;
  • подземный паркинг;
  • детская площадка;
  • военизированная охрана.
Расположена же квартира в жилом комплексе закрытого типа с собственной инфраструктурой

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последние полгода выросла на 5 535 грн – с 45 291 грн до 50 826 грн. За год же цены выросли еще больше – на 6 326 грн.

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