В Киеве почти за 500 млн грн продают 4-комнатную квартиру: что внутри

В Киеве за 13 млн долларов (около 500 млн грн) продают 4-комнатную квартиру. Общая площадь жилья, в котором, согласно объявлению, "везде только натуральный мрамор в больших кусках", составляет 165 кв. м. Расположено же оно на Печерске.

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Объявление о продаже размещено на DOM.RIA. Согласно ему:

жилая площадь квартиры – 120 "квадратов";

кухни – 20 кв. м;

этаж – 17/21;

стены из монолита;

2 парковочных места в подземном паркинге входят в стоимость.

Особый упор в объявлении делается на стоимости коммуналки. Как утверждает его автор:

зимой за коммуслуги владельцу квартиры за полмиллиарда нужно будет платить 2 тыс. грн;

летом – 1,1 тыс. грн.

В "состав" жилья входит большая кухня-гостиная. А также:

3 отдельные спальные комнаты;

2 санзула;

2 гардероба;

постирочная;

открытый балкон.

"Везде только натуральный мрамор в больших кусках. Панели деревянные из итальянского морёного дуба – везли с Италии шпон. Все стены и потолки – декор штукатурка, дающая своего рода богатства фактуре стены. Самая топовая система водоочистки воды бытовой и также питьевая система, бойлер на 300 литров", – говорится в объявлении.

Расположена же квартира, отмечается, в жилом комплексе закрытого типа с собственной инфраструктурой. В частности, в нем расположены:

большой бассейн на крыше дома;

тренажерный зал;

сквер внутри дома;

спортивная площадка;

зона BBQ на крыше дома;

кинозал;

коворкинг;

подземный паркинг;

детская площадка;

военизированная охрана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последние полгода выросла на 5 535 грн – с 45 291 грн до 50 826 грн. За год же цены выросли еще больше – на 6 326 грн.