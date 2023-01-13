В Киеве почти за 500 млн грн продают 4-комнатную квартиру: что внутри
В Киеве за 13 млн долларов (около 500 млн грн) продают 4-комнатную квартиру. Общая площадь жилья, в котором, согласно объявлению, "везде только натуральный мрамор в больших кусках", составляет 165 кв. м. Расположено же оно на Печерске.
Объявление о продаже размещено на DOM.RIA. Согласно ему:
- жилая площадь квартиры – 120 "квадратов";
- кухни – 20 кв. м;
- этаж – 17/21;
- стены из монолита;
- 2 парковочных места в подземном паркинге входят в стоимость.
Особый упор в объявлении делается на стоимости коммуналки. Как утверждает его автор:
- зимой за коммуслуги владельцу квартиры за полмиллиарда нужно будет платить 2 тыс. грн;
- летом – 1,1 тыс. грн.
В "состав" жилья входит большая кухня-гостиная. А также:
- 3 отдельные спальные комнаты;
- 2 санзула;
- 2 гардероба;
- постирочная;
- открытый балкон.
"Везде только натуральный мрамор в больших кусках. Панели деревянные из итальянского морёного дуба – везли с Италии шпон. Все стены и потолки – декор штукатурка, дающая своего рода богатства фактуре стены. Самая топовая система водоочистки воды бытовой и также питьевая система, бойлер на 300 литров", – говорится в объявлении.
Расположена же квартира, отмечается, в жилом комплексе закрытого типа с собственной инфраструктурой. В частности, в нем расположены:
- большой бассейн на крыше дома;
- тренажерный зал;
- сквер внутри дома;
- спортивная площадка;
- зона BBQ на крыше дома;
- кинозал;
- коворкинг;
- подземный паркинг;
- детская площадка;
- военизированная охрана.
Как сообщал OBOZREVATEL, в целом стоимость квадратного метра на вторичном рынке Киева за последние полгода выросла на 5 535 грн – с 45 291 грн до 50 826 грн. За год же цены выросли еще больше – на 6 326 грн.
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