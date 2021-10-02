В "Новусе" украинцам продавали арбуз с плесенью и килограммы просрочки: покупатель провел проверку

Александр Литвин
Александр Литвин
Личные финансы
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В Новусе продавали испорченные продукты

В Киеве в супермаркете "Новус" исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов нашел килограммы просрочки на прилавках. В магазине продавали арбузы с плесенью, испорченный сыр. Сотрудники супермаркета пообещали все "находки" списать.

Видео с проверкой на своей странице в YouTube опубликовал Несмиянов. Эксперт предположил, что сыр нарезали грязным ножом. В результате та продукция, которая по срокам еще могла продаваться, уже покрылась плесенью.

В Новусе продают сыр, покрытый плесенью

Проблемы были и с уже упакованным сыром. Он покрылся черной плесенью, вероятно, из-за нарушенной герметичности упаковки. "Низкокачественная сырье использовалась при изготовлении, или же грязный нож. При этом цена такого сыра почти 370 грн", – рассказал Несмиянов.

Видео дня

А в отделе с уцененном товаре просроченной оказалось львиная доля товаров. Здесь продавали уже открытый кетчуп, мидии, крупы и т.д. По закону со скидкой можно продавать только те продукты, срок годности которых подходит к концу. Просроченный товар продавать запрещено. И хотя супермаркет может заработать на этом (вместо списания продать по скидке), в результате же любой покупатель может отравится и ущерб для магазина будет больше, чем возможная экономия.

В супермаркете продают испорченные арбузы
Перед тем, как покупать товар, его нужно внимательно осмотреть

"Это запрещено законом. Они будут говорить, что пересмотрели, но вот так вышло, так бывает. Делается ставка, что невнимательный покупатель придет и возьмет", – считает Несмиянов. Проблемы обнаружили и в отделе с арбузами. Некоторые из них уже покрылись плесенью, а от пальца на ягоде оставались огромные дыры.

Напомним, по итогам проверки в одном из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве обнаружили килограммы просроченных конфет, рыбу без маркировки, ягоды с плесенью, а также икру, которую должны были изъять еще четыре месяца назад. При этом на обращение специалиста в Facebook никто не ответил.

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