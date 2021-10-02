В "Новусе" украинцам продавали арбуз с плесенью и килограммы просрочки: покупатель провел проверку

В Киеве в супермаркете "Новус" исполнительный директор "Союза потребителей Украины" Максим Несмиянов нашел килограммы просрочки на прилавках. В магазине продавали арбузы с плесенью, испорченный сыр. Сотрудники супермаркета пообещали все "находки" списать.

Видео с проверкой на своей странице в YouTube опубликовал Несмиянов. Эксперт предположил, что сыр нарезали грязным ножом. В результате та продукция, которая по срокам еще могла продаваться, уже покрылась плесенью.

Проблемы были и с уже упакованным сыром. Он покрылся черной плесенью, вероятно, из-за нарушенной герметичности упаковки. "Низкокачественная сырье использовалась при изготовлении, или же грязный нож. При этом цена такого сыра почти 370 грн", – рассказал Несмиянов.

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А в отделе с уцененном товаре просроченной оказалось львиная доля товаров. Здесь продавали уже открытый кетчуп, мидии, крупы и т.д. По закону со скидкой можно продавать только те продукты, срок годности которых подходит к концу. Просроченный товар продавать запрещено. И хотя супермаркет может заработать на этом (вместо списания продать по скидке), в результате же любой покупатель может отравится и ущерб для магазина будет больше, чем возможная экономия.

"Это запрещено законом. Они будут говорить, что пересмотрели, но вот так вышло, так бывает. Делается ставка, что невнимательный покупатель придет и возьмет", – считает Несмиянов. Проблемы обнаружили и в отделе с арбузами. Некоторые из них уже покрылись плесенью, а от пальца на ягоде оставались огромные дыры.

Напомним, по итогам проверки в одном из супермаркетов сети "Ашан" в Киеве обнаружили килограммы просроченных конфет, рыбу без маркировки, ягоды с плесенью, а также икру, которую должны были изъять еще четыре месяца назад. При этом на обращение специалиста в Facebook никто не ответил.

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