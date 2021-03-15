В НБУ предложили резко повысить учетную ставку

В процессе дискуссии членов комитета по монетарной политики Нацбанка 3 марта повышение ставки с 6 до 6,5% поддержали 6 из 8 присутствующих членов комитета. Двое из них предлагали повысить учетную ставку до 7%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ. "Один из них отметил, что рост в январе товарооборота розничной торговли (в годовом измерении) в условиях двухнедельного локдауна в очередной раз свидетельствует о быстром восстановлении потребительского спроса и устойчивости экономики к коронакризису. Тенденция будет сохраняться и в дальнейшем – этому будет способствовать дальнейший рост доходов и расходов граждан, а также заметное увеличение в течение пандемии сбережений, которые могут быть потрачены позже", – говорится в сообщении.

Другой участник дискуссии подчеркнул, что восстановление мировой экономики и рост цен на мировых товарных рынках происходит стремительнее, чем ожидалось. Кроме того, в мире усиливаются ожидания инфляционного всплеска и повышение процентных ставок после года сверхмягких монетарных и фискальных политик. По мнению участника дискуссии, повышение ключевой ставки на 0,5% уже выглядит недостаточным профилактическим мероприятием.

"Динамика базовой инфляции близка к прогнозной траектории. Необходимость повышения ставки для сбалансирования инфляционных ожиданий была прокомуникована, а шаг в 0,5 п.п. в целом соответствует рыночным ожиданиям", – отмечается в сообщении.

Напомним, что Национальный банк Украины 4 марта повысил учетную ставку с 6 до 6,5%, от нее зависит стоимость кредитов, предоставляемых НБУ коммерческим банкам. Чем выше ставка, тем дороже банки предлагают собственные кредиты, а значит меньше заемщиков оформляют ссуды.

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