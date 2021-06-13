В молоко добавляют соду, моющие средства и антибиотики: как делают фальсификат и чем он опасен

Молочные продукты – одни из самых фальсифицируемых товаров в Украине. Чаще всего подделывают молочные жиры. Доля фальсификата в готовом продукте порой может достигать 100%, это значит, что молочного жира там может совсем не быть.

Эксперты говорят, что само молоко в чистом виде подделывают не часто. Но и там можно обнаружить немало посторонних ингредиентов, которые способны нанести вред здоровью потребителей.

Как именно подделывают молочную продукцию и как обезопасить себя от фальсификата, разбирался OBOZREVATEL.

Фальсификатом называют продукт, в котором часть ингредиентов заменена другими. Если мы говорим о молоке, то в нем молочные жиры могут заменять жирами какого-то другого происхождения. Наиболее распространенное явление, когда в молоко добавляют растительные жиры. Но часто производители не ограничиваются только ими.

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"Сейчас химия далеко шагает, и псевдопроизводители молока извращаются, как могут, – рассказывает глава правления ГО "Споживча довіра" Елена Куликова. – В молоке может быть и переработанный куриный жир и даже гидрогенизированные жиры (трансжиры)".

Кроме сфальсифицированных жиров в некачественном молоке можно найти немало других веществ. Добавлять их могут как поставщики сырья (фермеры), так и производители на предприятиях, преследуя разные цели.

"Когда молоко принимают на молочный комбинат, его проверяют на уровень жирности, – рассказывает Куликова. – Чтобы уровень был достаточным, в молоко, которое разбавляют водой, поставщики могут добавлять моющие средства и соду. Эти вещества вступают в химическую реакцию и таким образом аппараты показывают более высокую жирность".

Добавляя химические вещества, молоку также помогают дольше оставаться свежим.

"Чтобы продукт дольше сохранялся, нужно сделать так, чтобы его кислотность не повышалась, – говорит президент Научно-исследовательского центра независимых потребительских экспертиз ''Тест" Валентин Безрукий. – Для этого в молоко могут добавлять такие вещества как аммиак, сода или ингредиенты моющих средств. Это позволяет продукту не скисать дольше, и он дольше может продаваться".

Кроме этого, при анализе образцов эксперты иногда находят в молоке остатки антибиотиков, рассказывает Безрукий. Они появляются там по двум причинам:

Антибиотиками лечат корову, которая болеет. В течение нескольких недель лечения корову нужно доить, но употреблять ее молоко нельзя. Если это правило нарушают, антибиотики можно найти в молоке. Несоблюдение правил техники безопасности на производстве. Антибиотики могут входить в состав средств, которые применяют для очистки оборудования. Если оборудование должным образом не промыто – в молоке также можно найти остатки этих веществ.

"Молоко – полезный продукт, компонент здорового питания, рекомендованный мировыми и национальными экспертными группами, – говорит президент Ассоциации диетологов Украины, автор национальных рекомендаций по здоровому питанию, кандидат медицинских наук, доцент Олег Швец. – Как детский, так и взрослый организм нуждается в тех веществах, которые есть в молоке. И нуждается каждый день".

Но речь идет о натуральном, качественном молоке. Если в нем появляются какие-то примеси – такое молоко уже пить нельзя, ведь оно может серьезно навредить здоровью.

Наименее вредными в молоке можно считать растительные жиры. Они, как правило, не наносят урон здоровью человека. Их проблема в том, что они просто не позволяют нам получить от молока те полезные вещества, которые мы ожидаем.

Но не все примеси в молоке столь безобидны. Та же сода, составляющие моющих средств – не предназначены для того, чтобы принимать их в пищу, тем более в существенных количествах. Потому, по словам Безрукого, они будут негативно влиять на организм.

Отдельный вопрос – трансжиры. С ними ситуация неоднозначная. Сам организм коровы вырабатывает трансжиры в том или ином количестве (в зависимости от породы) и эти вещества вреда не несут. Но есть и другие трансжиры, которые появились в молоке в процессе технологической обработки. И с ними уже стоит быть осторожным, говорит Безрукий:

"Эти трансжиры негативно влияют на сердечно-сосудистую систему человека. Но запретить все трансжиры вообще невозможно, ведь они бывают разные. Установить, что трансжиров в продукте должно быть 0% – равноценно тому, чтобы запретить всю молочную продукцию".

Некачественное молоко, скорее всего, не будет отличаться по вкусу от качественного. Определить фальсификат можно только в лаборатории. Но чтобы обезопасить себя, Куликова советует покупать продукцию крупных производителей в больших торговых сетях. Это гарантирует более тщательный контроль качества.

Наиболее рискованно пить сырое, необработанное молоко, говорит Швец: "Оно может быть контаминировано микроорганизмами и это может привести к кишечной инфекции. Надо употреблять только пастеризованное молоко".

Это мнение поддерживает и Безрукий. По его словам, пить сырое молоко можно только в первые несколько часов после того, как подоили корову. Если же вы купили такое молоко на базаре – его нужно обязательно прокипятить. "Дело в том, что молоко – это замечательная среда для размножения как полезных, так и опасных микроорганизмов. Мы не знаем, в какой период времени, какие микроорганизмы будут в нем побеждать", – пояснил он.

В целом молоко – полезный продукт и содержит много важных для нашего организма веществ. Но к его выбору нужно подходить внимательно. Ведь в бутылке с белым веществом под видом молока можно получить моющие средства, аммиак, соду, антибиотики, набор болезнетворных бактерий или же просто продукт, полностью лишенный полезных веществ, за которые мы заплатили.