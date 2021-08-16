В Минюсте напомнили, какие долги украинцев могут передаваться по наследству

Традиционно, когда речь заходит о наследстве, наследники, как правило, рассчитывают на определенные материальные блага. Однако получить от умерших родственников можно также и финансовые проблемы в виде долгов.

При этом, не все обязанности подлежат унаследованию. В Министерстве юстиции напомнили, какие долги могут переходить наследникам.

Согласно Гражданского кодекса, наследство получают близкие родственники, если наследодатель не оставил завещания. Получатель наследства, помимо материального состояния, должен также принять долги умершего и погасить их.

В частности, в наследство переходят такие финансовые обязанности:

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по любым гражданско-правовым договорам (сюда входят, в том числе, договора с банками или другими финансовыми учреждениями о получении кредита, ипотека, аренда жилья с дальнейшим выкупом и т.д.);

по возмещению материального ущерба, морального вреда, если есть решение суда, вынесенное при жизни наследодателя;

по выплате неустойки в виде штрафов и пени, присужденных судом при жизни наследодателя;

коммунальные долги, если наследнику досталась жилая недвижимость с такими долгами;

долги по налогам при наличии соответствующего судебного решения;

долговые расписки, если есть решение суда о необходимости выплаты долга;

расходы на содержание, присмотр, лечение, погребение наследодателя (но не больше, чем за 3 года).

Следует обратить внимание, что необходимо вернуть не только основной долг, но и проценты, штрафы и пеню, которые накопились за все это время. Если наследников несколько, то вся сумма долгов распределяется между ними поровну.

Вместе с тем, по наследству передаются не все долги и обязанности. Речь идет от тех, которые были неразрывно связаны с личностью умершего человека. Например, если наследодатель обязался по договору выполнить работу как специалист. В этом случае наследники не должны выполнять эту работу, а договор считается прекращенным. Также не переходят по наследству и другие обязанности, связанные с личностью наследодателя (например, по выплате алиментов).

Важным моментом является тот факт, что долги, которые перешли по наследству, погашаются лишь в пределах стоимости наследственного имущества. Например, если человек унаследовал имущественных прав на 500 тыс. грн, то только в пределах этой суммы надо выплачивать долги.

В том случае, если наследник отказывается погашать долги наследодателя, кредиторы могут подать на него в суд с требованием взыскать в натуре наследственное имущество у наследника в счет погашения долгов.

Если же получатель не желает оплачивать долги умершего, он может полностью (а не частично) отказаться от всего наследства. Такое право тоже предусмотрено Гражданским кодексом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховную Раду внесен законопроект, которым предлагаются новые методы борьбы с налоговыми должниками. Документом предоставляется право налоговым органам взыскивать налоговый долг без обращения в суд.