В Минсоцполитики рассказали, повлияет ли '1000 грн за вакцинацию' на получение субсидии

Получение "тысячи Зеленского за вакцинацию" не повлияет на назначение субсидий на оплату услуг ЖКХ. Также эта выплата не уменьшит размер помощи.

Об этом сообщило Министерство социальной политики. Там отметили: "ковидная тысяча" никак не повлияет на субсидию, поскольку является одноразовой и не учитывается в совокупный доход домохозяйства.

"Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата является одноразовой, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, что не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах", – говорится в сообщении.

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Получить около 2 тыс. грн субсидии на оплату услуг ЖКХ могут те украинцы, у которых эти расходы превышают ориентировочно 15% семейного бюджета. О том, где это сделать, рассказали в Министерстве социальной политики.

При этом там подчеркнули: норма о 15% не является исключительным условием, ведь есть еще ряд критериев. "Но этот показатель позволяет сориентироваться, кто может претендовать на получение субсидии", – отметил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко в блоге на Korrespondent.net.

"Ожидаем, что в этом отопительном сезоне субсидии будут получать около 3 млн домохозяйств. На сегодняшний день их получают около уже 2,7 миллионов", – рассказал он.

При этом Музыченко объяснил: несмотря на то, что средний размер пособия ориентировочно составляет около 2 тыс. грн, оно может быть увеличено. "Для каждой семьи размер субсидии рассчитывается индивидуально, учитывая ее состав и доход", – подчеркнул чиновник.

Оформлением субсидии занимается ряд органов, которые домохозяйства выбирают самостоятельно. В частности, документы можно подать через:

территориальную общину или Центр предоставления административных услуг ("ЦНАП");

орган социальной защиты – населения путем отправки документов через "Укрпочту";

онлайн на сайте Минсоцполитики (необходимо иметь электронные средства идентификации).

"Если вам трудно оплачивать коммунальные услуги самостоятельно, обращайтесь в органы социальной защиты, оформляйте субсидию. Государство никого не оставит один на один с этой проблемой", – заверил Музыченко.

Ранее в "Нафтогазе" опровергли распространенные в обществе мифы о субсидиях. Там утверждают, что украинцы не потеряют льготы при смене поставщика газа во время отопительного сезона. Кроме того, подаренный мобильный телефон больше не является препятствием для подачи заявки на получение субсидии.

В компании отмечают: субсидианты могут беспрепятственно изменить поставщика газа и получить лучшую цену на рынке в любое время. "Смена поставщика газа не влияет на льготы и субсидии", – подчеркнули в "Нафтогазе".

Кроме того, там подчеркивают: предоставлять справку о получении субсидий при подаче заявки на присоединение не нужно. Ведь еще с февраля 2021 года компания наладила обмен данными о льготах и ​​субсидиях в электронном формате с органами соцзащиты.

Так же сохранятся все льготы и субсидии при получении газа напрямую от "Нафтогаза" в качестве поставщика последней надежды. На текущий момент таких потребителей насчитывается более 600 тысяч.

Помимо этого льготы сохранятся при смене совладельцем жилья поставщика. "Необязательно быть совладельцем, достаточно регистрации по адресу", – отмечают в "Нафтогазе".

По условиям же тарифного плана "Фиксированный", цена на газ фиксируется на год (но до 30 апреля 2022 года) на уровне 7,96 грн/кубометр. Пользователь оплачивает счета до 25 числа месяца, следующего за расчетным, а также может получить дополнительную скидку в 1% в следующем месяце. Для этого нужно оплатить счет до 15 числа.

При переходе же на этот тариф клиенты "Нафтогаза", имеющие льготы или субсидии, терять их не будут. "Изменение тарифного плана не влияет на наличие или начисление льгот/субсидий", – уверяют в "Нафтогазе".

Получение в качестве подарка мобильного телефона не станет препятствием для рассмотрения заявки на получение субсидии, говорят в "Нафтогазе". Там напоминают: эту норму Кабмин отменил еще летом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.