В Лондоне крохотную квартиру продают за 8,5 млн грн: в кровать можно попасть только по лестнице

В столице Великобритании – Лондоне – продают квартиру площадью в 20 "квадратов" за 220 тыс. фунтов (почти 8,5 млн грн по актуальному курсу). Ее особенностью является лестница, по которой можно залезть на кровать – а по-другому в постель не попасть.

Об этом сообщает The Sun. Отмечается: квартира расположена в переоборудованном старом cart lodge – строения этого типа служат для множества целей, в частности парковки и хранения чего-либо.

"Очаровательная" квартира-студия на востоке Лондона может стать вашей за 220 000 фунтов стерлингов, но попасть в постель может быть проблемой. Ведь оказаться в спальной зоне можно только забравшись в нее по лестнице, стоящей посреди гостиной", – говорится в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается: антресольный этаж, на котором постель, собственно, и расположена, лишь немногим больше стандартной двуспальной кровати. Помимо этого, в квартире есть:

кухня-гостиная открытой планировки;

ванная комната с душем.

В Великобритании очень дорогое жилье

Такие огромные цены на жилье, как у вышеупомянутой квартиры, для Великобритании не в диковинку. Ведь местный рынок недвижимости – один их самых дорогих в мире.

Согласно данным британского строительного общества Nationwide Building Society, средняя стоимость жилья в Лондоне (по состоянию на 2021 год) – 710,57 тыс. фунтов. По актуальному курсу, это более 27 млн грн.

Для сравнения: за такие деньги под Киевом можно купить дом площадью 740 кв. м с участком в 60 "соток", на котором расположен отдельный домик для обслуживающего персонала и охраны. Сам дом состоит из 3 этажей, на которых расположены 6 комнат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о еще одном крохотном жилье, которое за границей оценили в большие деньги. В столице Польши – Варшаве – сдают в аренду квартиру площадью в 11 квадратных метров за (в пересчете) 10 тыс. грн.