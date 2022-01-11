В Варшаве квартиру в 11 квадратов сдают в аренду за 10 тыс. грн: что внутри

Роман Костюченко
Личные финансы
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В Варшаве квартиру в 11 квадратов сдают в аренду за 10 тыс. грн

В столице Польши – Варшаве – сдают в аренду крошечную квартиру – ее площадь составляет всего 11 квадратных метров. Цена аренды – 1450 злотых/месяц (почти 10 тыс. грн по актуальному курсу).

Согласно размещенному на сайте Otodom объявлению, несмотря на небольшой размер, квартира оборудована всем необходимы для жизни. В частности, в ней есть:

  • кухня;

  • спальное место;

  • душевая кабинка с туалетом и умывальником;

  • компактная стиральная машинка;

  • кухонная плита;

  • холодильник;

  • диван.

В Варшаве предлагают арендовать крошечную квартиру, площадью всего 11 квадратных метров
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Впрочем, из-за этого свободного места в комнате почти нет. И это даже со сложенным диваном.

Цена аренды – 1450 злотых/месяц (почти 10 тыс. грн по актуальному курсу)

В Киеве под видом комнаты сдают в аренду балкон

А вот в Киеве сдают в аренду балкон, переоборудованный под жилую комнату. Цена аренды – 3500 грн + 500 грн "коммуналки".

Соответствующее объявление размещено в одной из групп по аренде жилья в Facebook. При этом его автор подчеркивает: снять его балкон может исключительно девушка.

"Сдам отдельную комнату под ключ для 1 девушке. Без проживания хозяев", – говорится в объявлении.

Помещение переделано из балкона или лоджии. Там едва поместились:

  • кровать;

  • небольшой столик;

  • этажерка для вещей.

Также автор объявления утверждает, что в "комнате" есть двустворчатый шкаф с зеркалом и небольшая антресоль. А еще – пол с подогревом.

В Киеве сдают в аренду балкон, переоборудованный под жилую комнату

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что самая дорогая квартира в столице Польши – Варшаве – стоит 168 млн грн. Это – двухуровневый пентхаус в престижном районе города, в котором живет много знаменитостей. Квартира расположена на четвертом этаже с террасой на крыше, сообщает The Warsaw. Ее площадь – 487 квадратных метров.

В доме есть собственная водоочистная станция, в гараже – автомойка. Холл сделанный из оранжевого и красного мрамора, импортированного из Турции. Он ведет к крытому бассейну с настенными росписями.

Обращение коллектива OBOZREVATEL
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