В киевском вузе за бизнес-образование придется заплатить 1,2 млн грн: за границей в разы дешевле

Киево-Могилянская академия за обучение по программе MBA (Магистр делового администрирования – степень в менеджменте) берет со своих студентов от более 400 тыс. до 1,2 млн грн. В то же время обучения на похожих программах в Польше и Чехии может обойтись в чуть более 317 тыс. грн.

На стоимость MBA в "Могилянке" обратила внимание на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Гонченко. Она опубликовала скриншот с сайта вуза, на котором указана цена самой дорогой программы Presidents' MBA. К примеру, за программу Master in Business Analytics and Finance (аналитическое обоснование управленских решений) придется заплатить 440 тыс. грн.

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В Краковской школе бизнеса (Польша) за двухгодичную программу MBA просят всего 10,1 тыс. евро (более 317 тыс. грн). Программу проводят в партнерстве с Ecole de Management de Normandie (Франция) и AESE Business School (Португалия). В целом же польские вузы берут за бизнес-обучение до 12 тыс. евро (377 тыс. грн).

В Чехии есть вовсе бюджетные варианты всего за 63 тыс. грн. За эти деньги можно один семестр проучиться по программе MBA в Ягеллонском колледже, Факультета управления и экономических исследований в Угерск-Градиште.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Ирпене (населенный пункт вблизи Киева) обучение ребенка в частном детском саду может обойтись в 150 тыс. грн. При этом студенты, которые обучаются международным отношениям в одном из лучших вузах Украины КНУ им. Т.Г. Шевченко, заплатят за год всего около 60 тыс. грн.