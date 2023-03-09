В Киеве за огромные деньги продают 5-комнатную квартиру с холодильниками для сигар и вин: что внутри

В Киеве за 5,88 млн долларов (около 220 млн грн) продают 5-комнатную квартиру общей площадью в 390 "квадратов" со специальными холодильниками для сигар и вин. Дом, в котором расположена квартира, стоит на Печерске.

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Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA. Согласно ему:

стены квартиры выполнены из кирпича;

отопление – централизованное;

панели из натурального дерева.

"Рациональная планировка: гостиная – 50 м2, столовая, кухня, 3 спальни со своими с/у, кабинет, 4 гардеробные комнаты, гостевой с/у, серверная комната, балкон. Ремонт делался под индивидуальный заказ", – говорится в объявлении.

Его автор отмечает: квартира также оборудована системой "Умный дом". А кроме того:

системой увлажнения воздуха;

встроенными холодильниками для сигар и вин.

"В состав комплекса входят подземный автопаркинг на 299 мест, SPA-зона с бассейном длиной 25 метров и детским бассейном. А также современный фитнес-центр", – рассказывает автор объявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в целом квартиры на вторичном рынке Киева подешевели. В частности, за последние полгода стоимость квадратного метра снизилась почти на 2500 грн – с 52 233 грн до 49 840 грн. При этом самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

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