Пробили психологическую отметку: цены на квартиры в Киеве пересчитали

В Киеве подешевели квартиры на вторичном рынке. В частности, за последние полгода стоимость квадратного метра снизилась почти на 2 500 грн – с 52 233 грн до 49 840 грн. При этом самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее.

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Об этом сообщает M2bomber. Отмечается: самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе – 40 455 грн. Далее идут:

Дарницкий – 45 969 грн;

Святошинский – 46 162 грн;

Днепровский – 46 867 грн;

Оболонский – 48 344 грн.

Дороже всего квадратный метр стоит в Печерском районе – 83 254 грн. За ним следуют:

Шевченковский – 62 273 грн;

Голосеевский – 58 039 грн;

Соломенский – 51 477 грн;

Подольский – 49 239 грн.

Почем продают "квадраты"

Самой популярной ценой для 1-комнатных квартир является 41 600 грн – 8,5% объявлений о продаже недвижимости формируется исходя именно из нее. Также часто встречается цена в 39 000 грн и 44 200 грн – по 7,6% объявлений. А кроме того:

46 800 грн и 49 400 грн – 6,6%;

36 400 грн – 5,5%;

52 000 грн – 5%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" в 7 800 грн, 18 200 грн, 101 400 грн и 114 400 грн. Таких объявлений всего по 0,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, съем квартир в Киеве тем временем подорожала. Так, за последние полгода стоимость аренды квартир в Киеве выросла со средних 11 764 грн до 12 000 грн. При этом 1-комнатные квартиры чаще всего сдают по 8 000 грн.

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