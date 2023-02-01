В Киеве за 220 млн грн продают "двухэтажную" 9-комнатную квартиру: что внутри

В Киеве за 6 млн долларов (более 220 млн грн) продают 9-комнатную квартиру на почти 500 "квадратов". В двухуровневом жилье есть 5 спален, а также СПА-зона с хаммамом и комнатой отдыха.

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Объявление о продаже размещено на DOM.RIA. "Продажа самого эксклюзивного объекта в Киеве. Пентхаус в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы", – утверждает его автор.

Согласно объявлению, квартира расположена на 20 этаже из 21-го. Кроме того:

стены выполнены из кирпича;

отопление – централизованное;



утепления нет.

Кроме 5 спален и СПА-зоны с хаммамом в жилье есть 8 санузлов. А также:

кабинет с камином;

просторная гостиная с отдельной детской зоной.

"Люстры – муранское стекло, мебель – ведущих итальянских дизайнеров. В квартире все новое, и готово к приему новых хозяев", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе тем временем за 3 млн долларов (около 110 млн грн) продают 8-комнатную квартиру-пентхаус. В ней есть 7 просторных террас, а также, среди прочего, каминный зал, 2 бани с комнатой для отдыха и зона для обслуживающего персонала.