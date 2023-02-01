В Киеве за 220 млн грн продают "двухэтажную" 9-комнатную квартиру: что внутри
В Киеве за 6 млн долларов (более 220 млн грн) продают 9-комнатную квартиру на почти 500 "квадратов". В двухуровневом жилье есть 5 спален, а также СПА-зона с хаммамом и комнатой отдыха.
Объявление о продаже размещено на DOM.RIA. "Продажа самого эксклюзивного объекта в Киеве. Пентхаус в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы", – утверждает его автор.
Согласно объявлению, квартира расположена на 20 этаже из 21-го. Кроме того:
- стены выполнены из кирпича;
- отопление – централизованное;
- утепления нет.
Кроме 5 спален и СПА-зоны с хаммамом в жилье есть 8 санузлов. А также:
- кабинет с камином;
- просторная гостиная с отдельной детской зоной.
"Люстры – муранское стекло, мебель – ведущих итальянских дизайнеров. В квартире все новое, и готово к приему новых хозяев", – говорится в объявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе тем временем за 3 млн долларов (около 110 млн грн) продают 8-комнатную квартиру-пентхаус. В ней есть 7 просторных террас, а также, среди прочего, каминный зал, 2 бани с комнатой для отдыха и зона для обслуживающего персонала.
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