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В Киеве за 220 млн грн продают "двухэтажную" 9-комнатную квартиру: что внутри

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
1,6 т.
В Киеве за 220 млн грн продают 'двухэтажную' 9-комнатную квартиру

В Киеве за 6 млн долларов (более 220 млн грн) продают 9-комнатную квартиру на почти 500 "квадратов". В двухуровневом жилье есть 5 спален, а также СПА-зона с хаммамом и комнатой отдыха.

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Объявление о продаже размещено на DOM.RIA. "Продажа самого эксклюзивного объекта в Киеве. Пентхаус в одном из самых престижных жилых комплексов в центре столицы", – утверждает его автор.

В Киеве за более 220 млн грн продают 9-комнатную квартиру

Согласно объявлению, квартира расположена на 20 этаже из 21-го. Кроме того:

  • стены выполнены из кирпича;
  • отопление – централизованное;
  • утепления нет.
Общая площадь квартиры составляет почти 500 ''квадратов''

Кроме 5 спален и СПА-зоны с хаммамом в жилье есть 8 санузлов. А также:

  • кабинет с камином;
  • просторная гостиная с отдельной детской зоной.
В двухуровневом жилье есть 5 спален

"Люстры – муранское стекло, мебель – ведущих итальянских дизайнеров. В квартире все новое, и готово к приему новых хозяев", – говорится в объявлении.

Квартира оборудована СПА-зоной с хаммамом и комнатой отдыха

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе тем временем за 3 млн долларов (около 110 млн грн) продают 8-комнатную квартиру-пентхаус. В ней есть 7 просторных террас, а также, среди прочего, каминный зал, 2 бани с комнатой для отдыха и зона для обслуживающего персонала.

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