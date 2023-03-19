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В Киеве почти за 200 млн грн продают 10-комнатную квартиру: что в ней есть

Роман Костюченко
Личные финансы
2 минуты
4,2 т.
В Киеве почти за 200 млн грн продают 10-комнатную квартиру

В Киеве за 5 млн долларов (более 180 млн грн) продают 10-комнатную квартиру на 500 "квадратов". Она трехуровневая и оснащена, среди прочего, домашним кинотеатром и спортивной зоной.

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Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA. Согласно ему, в квартире:

  • паркет из мербау и ореха;
  • деревянная лестница с французским литьем;
  • шелковые обои, тюль и гардины;
  • хрустальные люстры и бра.
В Киеве за 5 млн долларов продают 10-комнатную квартиру

Площадь 1-го уровня – 150 кв.м. На нем расположены:

  • гостиная;
  • библиотека;
  • столовая;
  • кухня;
  • гостевой санузел.
Квартира трехуровневая

На 2-м уровне – площадью также 150 кв. м. – расположена хозяйская спальня с ванной комнатой и 2 туалетами. А кроме того, детская спальня с санузлом и туалетом.

Площадь жилья – 500 кв.м.

Площадь 3-го уровня – 200 кв.м. На нем размещены:

  • спальня/кабинет с санузлом и туалетом;
  • домашний кинотеатр;
  • спортивная зона;
  • игровая;
  • гостевая спальня;
  • санузел;
  • помещение для персонала с мини-кухней и своим санузлом с душевой кабиной;
  • прачечная.
Как выглядит квартира за 5 млн долларов

"Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева исполнен в трех уровнях. Общая площадь 500 кв. м. Стены из кирпича. Централизованное отопление", – говорится в объявлении.

Квартира оснащена домашним кинотеатром и спортивной зоной

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве за 5,88 млн долларов продают 5-комнатную квартиру общей площадью в 390 "квадратов" со специальными холодильниками для сигар и вин. Дом, в котором расположена квартира, стоит на Печерске.

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