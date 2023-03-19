В Киеве почти за 200 млн грн продают 10-комнатную квартиру: что в ней есть
В Киеве за 5 млн долларов (более 180 млн грн) продают 10-комнатную квартиру на 500 "квадратов". Она трехуровневая и оснащена, среди прочего, домашним кинотеатром и спортивной зоной.
Объявление о продаже размещено на ресурсе DOM.RIA. Согласно ему, в квартире:
- паркет из мербау и ореха;
- деревянная лестница с французским литьем;
- шелковые обои, тюль и гардины;
- хрустальные люстры и бра.
Площадь 1-го уровня – 150 кв.м. На нем расположены:
- гостиная;
- библиотека;
- столовая;
- кухня;
- гостевой санузел.
На 2-м уровне – площадью также 150 кв. м. – расположена хозяйская спальня с ванной комнатой и 2 туалетами. А кроме того, детская спальня с санузлом и туалетом.
Площадь 3-го уровня – 200 кв.м. На нем размещены:
- спальня/кабинет с санузлом и туалетом;
- домашний кинотеатр;
- спортивная зона;
- игровая;
- гостевая спальня;
- санузел;
- помещение для персонала с мини-кухней и своим санузлом с душевой кабиной;
- прачечная.
"Пентхаус с уникальными видами на Днепр, Мариинский парк и храмы Киева исполнен в трех уровнях. Общая площадь 500 кв. м. Стены из кирпича. Централизованное отопление", – говорится в объявлении.
Как сообщал OBOZREVATEL, также в Киеве за 5,88 млн долларов продают 5-комнатную квартиру общей площадью в 390 "квадратов" со специальными холодильниками для сигар и вин. Дом, в котором расположена квартира, стоит на Печерске.
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