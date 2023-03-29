В Киеве можно купить однокомнатную квартиру дешевле $20 тысяч: как выглядит жилье 

В Киеве однокомнатную квартиру можно купить по цене до $20 тысяч. Речь идет о небольшом жилье в доме эконом-класса. Эти же деньги можно инвестировать в смарт-квартиру, которую построят в течение следующих нескольких лет.

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Это следует из данных специализированного портала недвижимости. К примеру, на ул. Рокосовского (Минский массив) продается однокомнатная квартира на девятом этаже девятиэтажки. Площадь жилья составляет 7 квадратов. Дом - кирпичный, площадь кухни составляет 7 квадратов. Стоимость – $17,2 тыс.

"Продается 1 комнатная квартира на ул. Рокосовского, Минский массив. 9 этаж 9-этажного дома...Квартира в жилом состоянии, с отсрочкой проживания", – говорится в публикации.

За $21 тыс. на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Леся Курбаса можно купить квартиру площадью 21 квадрат. Площадь кухни составляет всего 4 квадрата, есть централизованое отопление, душевая кабина.

"Смарт-квартира площадью 21 квадратный метр на ул. Леся Курбаса 9Д. Кирпичный дом, площадь комнаты составляет 13 квадратов. Без балкона, окна пластиковые. Квартира в хорошем состоянии, есть вся необходимая мебель и техника, бойлер", – говорится в объявлении.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, где в Украине можно купить дом или квартиру стоимостью в 1 тыс. долларов. Жилье придется ремонтировать.