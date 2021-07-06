В каких странах Европы пенсионеры живут за чертой бедности: озвучены цифры

Не только в Украине часть людей пенсионного возраста находится за чертой бедности. Так, по состоянию на 2019-й больше всего пенсионеров за чертой бедности было в Латвии – 53,8%. Уровень бедности среди пенсионеров в этой стране там постепенно рос с 2015 года.

В Эстонии за чертой бедности проживали 51,3% пенсионеров, но в сравнении с 2018-м это улучшение ситуации. Об этом сообщает "Слово и дело".

При этом в Болгарии по итогам 2019 года за чертой бедности было 36% пенсионеров, в Литве – 34,6%, Хорватии – 27,6%, Швейцарии – 27,4%, Кипре – 25,9%, Мальте – 24,1%, Румынии – 23,1%. А в Ирландии, Словении, Германии, Сербии, Польше и Чехии за чертой бедности было 17-18% пенсионеров.

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Отмечается, что в ЕС уровень бедности среди пенсионеров в 2015-м составлял 12,8%, в 2016 году – 13,5%, в 2017-м – 13,8%, в 2018-м – 14,5%, а в 2019-м – 15,1%. Указывается, что уровень бедности среди женщин пенсионного возраста выше, чем мужчин.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 привела к тому, что более 100 млн работников во всем мире оказались на грани бедности. Это произошло после того, как рабочее время резко сократилось и доступ к качественным рабочим местам исчез.

Исследование Международной организации труда ООН показало, что по сравнению с 2019 годом на 108 млн работников больше во всем мире начали относиться к категории бедных или крайне бедных. То есть они и их семьи живут менее чем на 3,20 доллара на человека в день.

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