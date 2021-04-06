Украинцам решили урезать больничные: выплаты сократят, а врачам грозят штрафы

Министерство социальной политики разработало законопроект, который приведет к значительному снижению размера больничных. Полную выплату смогут получать только те, кто имеет не меньше 20 лет рабочего стажа.

Кроме того, работодателей хотят обязать оплачивать первые 10 дней болезни, а выдачу средств жестко контролировать. Врачей, которые незаконно оформляют больничные, будут штрафовать. Эти деньги им придется отдавать из собственного кармана.

О том, какие изменения и зачем подготовило министерство, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что будет с больничными?

В Украине первые пять дней болезни оплачивает работодатель, а за каждый следующий – Фонд социального страхования, которому работники платят взносы с каждой зарплаты. По новым правилам Минсоцполитики предлагает первые 10 дней оплачивать работодателю.

Фактически это приведет к тому, что за счет социального страхования будут оплачивать только серьезные заболевания, поясняет бывший министр социальной политики Андрей Рева.

"Какой работодатель будет терпеть сотрудника, который 10 будет болеть за его счет. Увеличение до 10 дней очень спорно, я бы это не поддерживал. Это означает, что больничный будет оплачиваться только по серьезным случаям. А простое ОРВИ будет оплачивать работодатель", – поясняет политик.

Снизят и сам размер больничных. Их жестко привяжут к стажу:

50% средней заработной платы – если есть до 5 лет стажа ( сейчас до 3 лет );

60% средней заработной платы – от 5 до 10 лет ( сейчас от 3 до 5 лет );

70% средней заработной платы – от 10 до 15 лет ( сейчас от 5 до 8 лет );

80% средней заработной платы – от 15 до 20 лет;

100% средней заработной платы – от 20 лет (сейчас от 8 лет).

К примеру, сейчас с 8 годами стажа и с белой зарплатой в 8 тыс. грн на больничном можно получать полную зарплату. А по новым правилам – больничный будет считаться из зарплаты в 5,6 тыс. грн (70% от 8 тысяч).

Такое новшество не поддерживают профсоюзы. Как рассказал замглавы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин, во многих других странах нехватку средств для социального страхования компенсируют из бюджета, украинцам же предлагают наоборот, сократить размер выплат. "Такая градация очень дискуссионная. Говорить, что 100% платить будут при условии стажа от 20 лет, это очень дискуссионно", – говорит Шубин.

Экс-вице-премьер Павел Розенко напоминает: размер больничных не снижали даже в период одного из самых сложных периодов в истории Украины – в 2014-2015 годах. "Была катастрофическая ситуация, война, тогда пошли процессы с девальвацией, потеряли 20% экономики, но мы решали этот вопрос и не допускали значительных задержек с выплатами больничных листов и мы передали реформированные соцстрахи", – говорит он.

Фонд хотят полностью подчинить государству

Фонд социального страхования управляется тремя сторонами: государством, профсоюзами и работодателями. Каждый имеет своего члена правления. В новом законопроекте Минсоц предлагает подчинить Фонд полностью государству, а правление станет совещательным органом. Они смогут рекомендовать, но принимать решение не будут.

Такое новшество, разумеется, не поддерживают профсоюзы, которые потеряют реальное влияние на фонд. "Сейчас это защищенный ресурс, если эти средства перейдут в бюджетные, может быть ситуация, когда, например, нет средств, значит, в этом году будем получать минимальные больничные. Это шаг к государственной системе... Мы рискуем потерять те достижения, которые уже получили. Например, универсальные больничные", – говорит Шубин.

А вот мнения экспертов о том, стоит ли менять систему управления, разошлись. Розенко уверен, что это создаст коррупционные риски. А Рева уверен, что позволит создать более эффективную систему управления. В пример экс-министр приводит Пенсионный фонд, который управляется без участия работодателей и профсоюзов.

"В Германии похожая система, но там есть традиции, есть культура, у нас же ответственность лежит на государстве, а управляют три стороны. Из-за этого структура очень неэффективно управляемая. С точки зрения перехода на ответственность государства, это правильно. Надо наводит порядок", – говорит Рева.

Фонду социального страхования не хватает почти 2 млрд грн. Из-за увеличения количества болеющих и сокращения поступлений вследствие коронавируса ситуация значительно ухудшилась. К примеру, в феврале в Украине выписали больничные на 1,27 млрд, а в этот же период прошлого года – на 0,9 млрд грн.

"Ситуация, которая сегодня с Фондом соцстраха, она кризисная вследствие коронавируса. И болезни, и введенных ограничений, которые влияют на бизнес, особенно малый и средний. Увеличивается расходная часть (на выплату больничных, помощь по временной неработоспособности). С другой стороны, уменьшаются выплаты ЕСВ. Аналогичная кризисная ситуация в Фонде по безработице. Больше безработных, люди не едут за границу, растут выплаты по безработице", – поясняет Шубин.

Законопроект Минсоца должен позволить сократить финансовую нагрузку на Фонд и помочь преодолеть кризисную ситуацию. Кроме описанных новшеств, также в ведомстве предлагают ужесточить и контроль – проверять больничные и штрафовать тех врачей, которые выписали фальшивые больничные. А такие в Украине можно купить просто в интернете.

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Поддержат ли депутаты идею министерства, покажет время. Однако уже понятно, что без бюджетных дотаций или изменения действующей системы все больничные могут оказаться под угрозой.