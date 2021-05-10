В ЕС захотели запретить наличные расчеты на более 10 тысяч евро

В Еврокомиссии рассматривают возможность введение запрета на наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В частности, в рамках борьбы с отмыванием средств, которые были получены преступным путем.

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью одному из немецких изданий. Ее слова процитировало DW.

"Мы говорим о верхней границе в €10 000. Довольно трудно носить такую сумму с собой наличными. Большинство людей так не делает", – пояснила она.

Известно, что предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием средств, которое Еврокомиссия планирует представить в июле.

Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Этот орган, по ее словам, должен иметь разные полномочия и направления осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием средств определенных крупных банков.

Напомним: в Украине банки должны контролировать своих клиентов, знать источники их доходов и не позволять переводить и пополнять счета заработанными в тени деньгами. Под особым контролем, в частности, оказались все украинцы, которые когда-либо работали в органах власти. Даже если с того момента прошли десятилетия. О том, как работает финансовый мониторинг и кто может от него пострадать, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом квартале 2021-го Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 288 материалов, указанная сумма в них составляет 22,4 млрд грн. Речь идет о финансовых операциях, которые могут быть связаны с доходами, полученными преступным путем, финансированием терроризма и тому подобное.