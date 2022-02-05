В ЕС ищут замену "Газпрома": смогут ли освободиться от газового шантажа РФ

ЕС почти на 40% зависит от российского газа. "Газпром", сократив поставки голубого топлива, фактически спровоцировал газовый кризис в Европе. Чтобы добиться стабилизации ситуации, в Евросоюзе рассматривают варианты диверсификации поставок.

Об этом говорится в материале Апостроф. Однако мнения экспертов о том, возможно ли заменить "Газпром" в ЕС расходятся. "На сегодня полностью заместить объемы, которые поставляет Россия, невозможно", -– уверен президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Более оптимистично настроен ведущий эксперт энергетических программ Центра Разумкова Максим Билявский. Он считает, что при желании ЕС может за три года в два раза сократить объемы поставок голубого топлива из РФ.

Видео дня

"Я считаю, что за три года доля российского газа на европейском рынке может сократиться вдвое – приблизительно до 20%", – пояснил эксперт. Ранее главный дипломат ЕС Жозеп Боррель отметил, что вместо РФ поставлять голубое топливо можно из Катара, Азербайджана и США. Помимо европейских поставщиков, эти страны могут частично заменить функции россиян.

Гончар отмечает, что Азербайджан может поставлять до 10 млрд кубов (больше не позволяет пропускная способность газопровода). Но увеличение объемов нужны ресурсы и самого Азербайджана. В то же время Катар и США поставляют сжиженный газ.

Эксперты сходятся во мнении: на данный момент альтернативы РФ в поставках газа в ЕС нет. Однако, в будущем, если наращивать поставки из других стран и постепенно переходить на альтернативные источники энергии, фактически монопольное положение "Газпрома" можно преодолеть.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский "Газпром" сократил 1 января 2022-го транзит голубого топлива через Украину в Словакию на 41%. Из-за низких объемов транзита в Европе произошел энергетический кризис, а цены на голубое топливо пробили исторически максимальные отметки в 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров в конце 2021-го.