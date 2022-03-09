В Дії начнут регистрировать поврежденное и разрушенное имущество украинцев

В госприложении Дія начнут регистрацию поврежденного и разрушенного имущества украинцев. Как заявил 9 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявку можно будет отправить уже через неделю.

"Каждый, кто остался без крова. Каждый, чей дом или квартира была уничтожена оккупантом, сможет оставить заявку на возмещение в Дії", – сказал Шмыгаль в ходе обращения, которое доступно на правительственном портале.

Премьер отметил, что власти уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Поэтому как только война, которую развернула Россия, будет завершена, начнут восстанавливать все, что разрушили оккупанты.

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Он также добавил, что в Дія вскоре появится новое временное цифровое удостоверение – єДокумент. "Война застала украинцев неожиданно, многие остались без документов. Поэтому в Дія также появится новое временное цифровое удостоверение – єДокумент", – сказал премьер.

Глава Кабмина объяснил, что єДокумент будет "очень гибок" – будет содержать паспортные данные, ИНН, а также по возможности фото. Его будут признавать органы государственной власти, нацполиция, военные на блокпостах. Он будет автоматически будет доступен всем пользователям госприложения.

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