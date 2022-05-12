Утечка данных из "Яндекса" вскрыла элитную недвижимость четы пропагандистов Симоньян-Кеосаян

Родственников российских пропагандистов, гражданских супругов Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна обнаружили недвижимость на 500 млн рублей ($7,7 млн). Незадекларированное имущество четы вскрылось благодаря массовой утечке данных сервиса "Яндекс.Еда".

Расследование провел проект "Фактор", связанный с российским бизнесменом и бывшим нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским. Интересно, что после утечки данных "Яндекс.Еды" в марте-2022 Симоньян заявляла, что не пользуется этим сервисом.

Однако телеведущая упустила из виду, что доставкой активно пользовалась ее собственная семья, а также родственники гражданского мужа. В результате расследователи обнаружили элитное жилье в самых элитных районах Москвы и Подмосковья:

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самая крупная находка – особняк площадью 560 кв. м за 200 млн рублей ($3 млн), записанный на бывшую жену Кеосаяна Алену Хмельницкую, еду туда заказывала дочь Кеосаяна от первого брака; до 2014 года дом принадлежал лично Кеосаяну;

особняк в элитном поселке "Княжье озеро" за 150 млн руб., принадлежащий матери Маргариты Симоньян Зинаиде;

квартира площадью 92 кв. м на Арбате за 45 млн руб., зарегистрированная на мать супруги от первого брака Валентину Савину;

квартира площадью 100 кв. м во 2-м Мосфильмовском переулке за 30 млн руб., принадлежащая племяннику Кеосаяна Эдмонду, его он заказывал лично;

квартира площадью 56 кв. м в районе Сокол за 20 млн руб., зарегистрированная на жену Эдмонда Юнону Глотову.

Согласно расследованию штаба Алексея Навального, родня пропагандистов "заработала" 46 млн рублей на фильме "Крымский мост" – его делали Эдмонд Кеосаян с женой, а также отец Эдмонда. Но судя по недвижимости их реальные доходы еще выше.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хакеры взломали данные другого российского пропагандиста – Владимира Соловьева. Выяснилось, что его автопарк состоит из 9 автомобилей, в числе которых раритетный Rolls-Royce за 11,4 млн рублей (почти $160 тыс.), кабриолет Porsche 911 за 6 млн руб. ($82,5 тыс.) и Maybach в максимальной комплектации за 12,7 млн руб. ($175 тыс.)