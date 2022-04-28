Пропагандист Соловьев на кремлевские деньги разжился элитным автопарком: хакеры взломали данные

Автопарк кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева состоит из 9 автомобилей, в числе которых раритетный Rolls-Royce за 11,4 млн рублей (почти $160 тыс.), кабриолет Porsche 911 за 6 млн руб. ($82,5 тыс.) и Maybach в максимальной комплектации за 12,7 млн руб. ($175 тыс.).

Такую информацию получили хакеры, которые занимаются взломом данных Соловьева. Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Некоторые автомобили Соловьева, по данным хакеров, записаны на его родственников и приближенных. Однако платит за них сам пропагандист, о чем свидетельствуют данные реестров страхования и штрафов. А для охраны у телеведущего есть отдельные микроавтобусы.

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Живет Соловьев сразу в трех квартирах, которые находятся в одном и том же доме в центре Москвы. Предположительно, эти три квартиры объединены в одну, общая площадь которой в итоге составляет почти 500 кв. м. В этом же доме пропагандист владеет 5 парковочными местами.

"Цинизм в том, что Соловьев так искусно промывает голову россиянам, что те, сидя в своих селах без дорог и канализаций, даже не замечают, как он рассекает на Rolls-Royce за 11 млн руб. с целым кортежем охраны и прислуги. Пропагандист виновен в развязывании войны не меньше Путина, ведь именно он годами накачивал их (россиян. – Ред.) гнилыми идеями превосходства и насилия... Такой едкий контраст: журналисты на побегушках в невероятных машинах и беднейшие россияне в глубинках", – прокомментировал Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Геращенко объявил награду за взлом аккаунтов Соловьева. Первыми удалось достать фото паспорта пропагандиста, его номера мобильных телефонов, страховой номер индивидуального лицевого счета и идентификационный номер налогоплательщика.